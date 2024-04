Prohens: "Ni de las amenazas de muerte que he recibido por redes sociales he hecho un uso político"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho que "ni de las amenazas de muerte" que ha recibido por redes sociales ha hecho un "uso político".

Así se ha expresado Prohens este martes en la sesión de control al Govern del pleno del Parlament, en su respuesta a una pregunta del diputado del PSIB Iago Negueruela relativa a los intereses que defiende la presidenta.

La líder del Ejecutivo balear ha señalado que "nadie lo sabía" y que ha acudido a la Policía Nacional. "A mi nunca me encontrarán victimizada", ha apostillado. "Mientras ustedes me señalan, su entorno me ataca y ejecuta", ha concluido la presidenta.