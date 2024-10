El jugador del Real Madrid que se está volviendo "intrascendente" para Paco González: "Ancelotti no le encuentra"

El Real Madrid sumó este sábado una nueva victoria en Vigo ante el Celta por 1-2. Los goles de Vinicius y de Mbappé y las paradas de Thibaut Courtois rescataron a un conjunto merengue que no tuvo su mejor día.

VUELTA DEL PARÓN

El italiano Carlo Ancelotti recuperó el tridente ofensivo - Bellingham y Vinícius y Mbappé- para afrontar el desafío de Balaídos, donde apostó por Fran García para ocupar el lateral izquierdo de la defensa.

El técnico del Real Madrid no dio descanso a sus internacionales. El uruguayo Fede Valverde actuó en la medular junto a Tchouaméni y Camavinga.

EFE Kylian Mbappé celebra su gol ante el Celta con Vinícius Jr.

MODRIC

Luka Modric salió en la segunda parte y fue decisivo en la recta final del encuentro para filtras el pase a Vinicius y que se convirtió en el 1-2 final.

Su entrenador se deshizo en elogios hacia su centrocampista: "Hemos logrado tres puntos importantes gracias a un pase fantástico de Modric que creo que es bastante de su calidad. Siempre aporta, cuando sale de titular y cuando sale del banquillo. Ha cambiado el control en un momento complicado del partido, ha sido muy importante", afirmó.

Además, Ancelotti fue preguntado por el dato de que Modric se convirtió en el futbolista más veterano en vestir la camiseta del Madrid a sus 39 años y 40 días, batiendo el récord que tenía Puskas desde 1966. "No hay muchas palabras que añadir, sigue siendo un futbolista fantástico. No es un niño, es un profesional, un hombre tranquilo, con carácter. Es una suerte para el Real Madrid tener a este jugador", añadió.

EFE Luka Modric abraza a Vinicius después de que el brasileño marcara el gol de la victoria.

Por su parte, el propio Modric también atendió a Real Madrid Televisión al término del encuentro y analizó ese dato anteriormente explicado: "No me gusta que me recuerden los años pero es impresionante. Estoy muy orgulloso de conseguir este récord histórico y hay que seguir en el mejor club del mundo. Feliz por esto y por conseguir la victoria".

"De lo que más me siento orgulloso es que me han pasado grandes cosas en el Real Madrid, firmando primero por el club, ganando Champions, Ligas y ser el jugador más longevo y con más títulos. Estoy muy orgulloso y contento de conseguir todo esto. Hay que seguir", aseguró

TIEMPO DE JUEGO

Durante el encuentro, el exguardameta Santi Cañizares se mostró muy crítico por el juego del equipo blanco y reconoció que echaba de menos alguien que gobierne en el centro del campo.

Otro de los comentaristas de Tiempo de Juego como es Tomás Guasch también lanzó la pregunta que sí con esto le podía dar para ganar al Dortmund y al Barça en la próxima semana.

Este domingo, al comienzo del programa, Paco González también analizó la figura de una de las estrellas blancas que no está brillando en este arranque de temporada como es el inglés Jude Bellingham: "No hizo nada y se está volviendo intrascendente el mejor jugador del primer tercio de la temporada pasada".

"Ancelotti no le encuentra, no sabe dónde ponerle y que le salga bien la cosa", sentenció el director de Tiempo de Juego.

