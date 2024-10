Manolo Lama compara al Real Madrid de Ancelotti con el de 'los Galácticos': "Lo de siempre"

El Real Madrid superó (1-2) al Celta este sábado en la décima jornada de LaLiga, gracias a dos zarpazos de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, uno en cada parte, en una exigente salida tras el parón por selecciones que mantiene su fuerte persecución por el liderato.

El equipo de Carlo Ancelotti no estuvo cómodo ante un rival con ocasiones, con dominio del balón y con ambición ofensiva durante todo el partido. El Madrid también empujó y el choque fue un entretenido ida y vuelta donde mandó la pegada del vigente campeón de Liga y Champions. Mbappé y Vinícius marcaron la diferencia.

Una vez más, los blancos tiraron de calidad, también la de Thibaut Courtois con dos intervenciones vitales, para alargar una buena inercia de resultados y sumar 24 puntos, los mismos que el líder Barcelona, que juega este domingo contra el Sevilla. Un buen regreso tras el parón de cara a una semana señalada por los partidos contra el Dortmund y el Clásico contra el Barça.

ANCELOTTI SE PONE A 200

El entrenador del Real Madrid ha cumplido este sábado contra el Celta de Vigo su partido número 200 en el banquillo del conjunto blanco en LaLiga. El italiano se mostró feliz en rueda de prensa y comentó: "Hay muchos buenos recuerdos y algunos no buenos".

Y añadía: "No lo sabía, pero creo que aquí el objetivo es sumar el máximo número de partidos posibles. Buscaré los 300. A ver si llego".

EFE Carlo Ancelotti sentando en el banquillo de Balaídos.

Ancelotti conquistó en dos ocasiones el título, única gran liga que se le resistía. Y ambas las ha levantado en esta segunda etapa en el Real Madrid. Su balance en LaLiga es de 142 victorias, 33 empates y 24 derrotas. Con el preparador italiano, el equipo madridista, además, vive una racha de 42 jornadas consecutivas sin perder.

ELOGIOS A LUKA MODRIC

Pese a que Courtois fue quizás el jugador más determinante de la victoria del Real Madrid en Balaídos todos los focos se centraron en Luka Modric. El centrocampista croata se convirtió este sábado en el futbolista de más edad en vestir la camiseta blanca con 39 años, superando el récord de Ferenc Puskas, quien dejó el registro en 39 años y 36 días e 8 de mayo de 1966.

"Hemos podido jugar mejor, pero el equipo ha sido comprometido. Hemos conseguido tres puntos importantes gracias a un pase fantástico de Modric. Luka siempre aporta. Él siempre nos ayuda. Entró en un momento del partido y cambió el control", eran las palabras de elogio de Carlo Ancelotti hacia Modric.

Cordon Press Luka Modric asistió a Vinicius en la victoria del Real Madrid.

Y agregaba: "Es un futbolista fantástico, un profesional extraordinario, un hombre muy tranquilo, con carácter. Es una suerte para el Real Madrid tener a este jugador".

EL ANÁLISIS DE MANOLO LAMA

Manolo Lama analizó el triunfo del Real Madrid, aunque el narrador de Tiempo de Juego en un principio comentó que el conjunto blanco "no mereció ganar". "El Celta, posiblemente, no ha merecido perder. Repito, el mejor ha sido Courtois. El Celta ha creado muchísimo peligro y el belga ha hecho tres paradas antológicas", señalaba Lama.

Y añadía: "Tenemos que utilizar siempre la misma vara de medir. No val que cuando juegues mal lo importante sea ganar. Y no vale que cuando juegan otros mal lo importante ya no es ganar. Aquí, en el fútbol, lo importante siempre es ganar. Y el Madrid, pese a todo, llega al Clásico contra el Barcelona con opciones de ser líder la próxima semana".

"Y eso es lo importante. No ha jugado bien. No ha merecido ganar. Pero ha ganado", concluyó Manolo Lama.

