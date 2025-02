Juanma Castaño manda un mensaje a Ancelotti por sus quejas a los árbitros: "¿Lo puede defender si lo ve hoy?"

Este sábado, durante el partido entre Osasuna y Real Madrid en El Sadar, la controversia no solo vino de las decisiones arbitrales, sino también del comportamiento del entrenador italiano del Madrid, Carlo Ancelotti. El técnico se mostró visiblemente enfadado con varias decisiones del árbitro, pero fue su reacción ante el penalti que protestaba por la mano de Juan Cruz lo que más llamó la atención. En este contexto, Juanma Castaño, en El Tertulión de Tiempo de Juego, se permitió una reflexión contundente que no pasó desapercibida en el mundo del fútbol español.

En el espacio de El Tertulión de Tiempo de Juego, Castaño expresó que, en su opinión, Ancelotti estaba mostrando un comportamiento muy diferente al que estamos acostumbrados a ver en él. El periodista hizo un análisis del partido y destacó que el técnico italiano parecía "desconocido" por su nivel de nerviosismo. Castaño apuntó que, incluso su ayudante tuvo que calmarlo en varias ocasiones durante el encuentro, lo que le parecía un indicio de una gran tensión emocional de Ancelotti en un partido que, aunque polémico, no merecía tal nivel de protesta.

El momento más destacado que Castaño mencionó fue la queja de Ancelotti sobre un posible penalti por la mano de Juan Cruz. Según el árbitro, no había infracción, algo que muchos consideraron acertado al observar la jugada en diversas repeticiones. La crítica de Castaño, en tono ácido, fue directa: "Hoy, si Ancelotti ve esa imagen, ¿puede defender su comportamiento?".

Cordon Press Carlo Ancelotti en la banda de El Sadar en el Osasuna - Real Madrid.

En el debate se resalta que Ancelotti estuvo insistente con la reclamación de ese penalti, pese a que las imágenes mostraban claramente que la jugada no era castigable. En un momento de frustración, el técnico se echó las manos a la cabeza y hasta se rió de la decisión arbitral, un gesto que no hizo sino aumentar el desconcierto de los presentes, incluidos los propios aficionados del Real Madrid. "¿Entrenador, usted ve esa imagen y cree que es penalti?", insistió Castaño, evidenciando la desconexión entre la protesta de Ancelotti y lo que indicaban las imágenes de la jugada.

Juanma Castaño manda un mensaje a Ancelotti

El incidente ocurrió en un contexto ya de por sí tenso. El partido, que terminó con empate a 1, fue marcado por una serie de decisiones arbitrales que desataron la indignación del Madrid. El VAR no intervino en varias jugadas clave que habrían podido cambiar el rumbo del partido, mientras que en otras situaciones, como el penalti de Camavinga a Budimir, la polémica no cesó. La expulsión de Jude Bellingham, por un presunto insulto, sumó más leña al fuego en un Real Madrid que sentía, y con razón, que no se había contado con un arbitraje justo.

Desde el punto de vista deportivo, el Madrid dominó el primer tiempo, con oportunidades claras para Mbappé y Vinicius, pero una y otra vez el equipo se vio interrumpido por el árbitro y el VAR, sumiendo al equipo en la frustración. A la media hora, Vinicius falló un gol claro, lo que también levantó interrogantes sobre la concentración del equipo, que estaba completamente volcado en los fallos arbitrales en lugar de en el juego en sí. Ancelotti, incapaz de calmar los ánimos de su equipo, protestó con vehemencia una mano de Catena y posteriormente una jugada de Juan Cruz, lo que contribuyó a aumentar la tensión en el banquillo blanco.

Este empate, junto a la actuación arbitral, podría haber costado caro al Madrid en su lucha por el liderato, ahora en manos del Barcelona si ganan este lunes ante el Rayo Vallecano. La Liga no necesitaba este tipo de partidos cargados de controversia, especialmente cuando se encontraba en medio de una semana crítica para los equipos grandes y las expectativas de justicia en los arbitrajes. En un campeonato tan competido, la sensación de que algo no va bien con el arbitraje es un caldo de cultivo perfecto para las teorías de conspiración.

Inigo Alzugaray/Cordon Press Momento de la expulsión a Bellingham durante el Osasuna-Real Madrid por Munuera Montero

Castaño concluyó su intervención apuntando que, si el Madrid sigue viendo estos comportamientos de su entrenador y las decisiones arbitrales continúan de manera inconsistente, la temporada se tornará aún más convulsa. En su opinión, Ancelotti debería reflexionar sobre cómo sus reacciones pueden afectar al equipo y al debate público en torno al arbitraje, ya que los errores de los árbitros, aunque graves, no deben empañar el rendimiento deportivo de los jugadores. El Real Madrid parece seguir atrapado en la polémica y, mientras tanto, el FC Barcelona, con su partido del lunes, podría ser el principal beneficiado de todo este caos.