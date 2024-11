Juan Sánchez, en Deportes COPE: "Muchas familias han perdido gente o tienen gente que aún no les ha contestado"

Juan Sánchez es un icono del valencianismo. Nacido en Aldaya hace 52 años, el exdelantero ha pasado por Deportes COPE para explicar cómo están las cosas en su pueblo tras la tragedia de la DANA y hacer un llamamiento a la sociedad.

“Estoy en Aldaya y aquí estamos viviendo una tragedia que nadie pensaba que podía ocurrir de esta manera. Podías pensar que iba a haber lluvia o alguna inundación, pero esto nos ha pillado a todos por sorpresa”, ha comenzado diciendo antes de cargar contra los responsables: “Se podía haber prevenido, las instituciones fallaron y avisaron cuando el desastre estaba encima de nosotros”.

Europa Press Imagen de una calle en Aldaya

“Muchas familias han perdido gente y muchas de ellas, que aún no han podido sacar el agua de los garajes, tienen gente que no les ha contestado, coches por encima unos de otros en todas las calles… esto es una barbaridad”, ha relatado antes de explicar que a él personalmente la tragedia no le ha tocado en forma de familiares y amigos fallecidos.

Sánchez está en las afueras de Aldaya aparcado con el coche mientras habla con COPE porque “es imposible hablar dentro del pueblo”. En su casa por suerte tiene luz y agua que luego lleva a sus padres “que viven en otro punto” de la localidad. “Estoy todo el día de arriba para abajo, tuve suerte de que pude sacar el coche, aunque ya había empezado a entrar agua en el garaje. El que iba detrás de mí no pudo hacerlo porque su coche era más pequeño”, ha explicado.

rober solsona ROBER SOLSONA….20241030…VALENCIA……ZONA DE ALFAFAR DESPUES DE LA DANA.

“Hoy es fiesta y ha venido mucha gente para ayudar”, ha asegurado antes de agradecer a la gente por su colaboración y de afirmar que cree que desde el resto de España no se es consciente de la magnitud de la tragedia: “La gente se solidariza, pero si lo ves es mucho más fuerte que en la tele. En Valencia no hay ningún problema y estamos a cinco kilómetros, cruzas el cauce del Turia y ves otro mundo”.

Por último, ha mandado un mensaje al resto de España: “Ayudad y traed maquinaria para quitar coches y todo lo que hay en el suelo, pero hay que tener controlada la ayuda porque es importante que no se genere un colapso porque a veces no se puede circular. Estamos encantados con la ayuda, pero las autoridades deben coordinarlo mejor cuanto antes para que puedan entrar los camiones para sacar esto. Se tardarán semanas en quitar lo que hay”.