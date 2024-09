Un ilusionado Dani Senabre señala el punto negativo de la goleada del Barcelona al Girona: "Antes"

El FC Barcelona, bajo la dirección de Lamine Yamal, ha goleado este domingo al Girona en Montilivi (1-4) en la quinta jornada de LaLiga, un resultado que refuerza sus grandes sensaciones y le permite asentarse en el liderato de la tabla y que interrumpe la buena marcha de los de Míchel en las últimas fechas.

Dos goles de la joven estrella azulgrana en siete minutos iniciaron la exhibición de los de Hansi Flick en el recinto gerundense, y, tras el descanso, los tantos de Dani Olmo y Pedri sentenciaban el choque. Stuani, en el 80, maquilló el marcador, todo en un encuentro que terminó con la expulsión de Ferran Torres por un pisotón sobre Asprilla.

Lamine Yamal tras anotar.

De esta manera, el Barça mantiene el pleno en la competición doméstica y llegará con confianza a su estreno ante el Mónaco -que le goleó hace unas semanas en el Trofeu Joan Gamper- en la novedosa Liga de Campeones, donde el Girona debutará frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

LA JUGADA POLÉMICA DEL PARTIDO

Pero el encuentro no se libró de la polémica. En el minuto 44 de la primera parte Miguel Gutiérrez puso un centro desde la banda izquierda y en el interior del área apareció Bryan Gil para rematar. Pero el atacante no conectó el remate y la pelota, primero, impactaba en la cabeza de Balde y, posteriormente, en la mano desplegada de Íñigo Martínez.

El colegiado del partido, Muñiz Ruiz, no dudó un segundo y señaló los once metros indicando la pena máxima. Pero el gallego, cuando Abel Ruiz ya se disponía a ejecutar el penalti, recibía la llamada del VAR varios minutos después y daba marcha atrás en su decisión ante el gran enfado de la afición del Girona, que llenaba las gradas de Montilivi.

VAR El balón impactó en la mano de Íñigo Martínez tras golpear en Balde.

EL PUNTO NEGATIVO

José María Minguella y Dani Senabre analizaron en Tiempo de Juego la goleada del Barcelona contra el Girona. "La verdad es que el barcelonismo puede está satisfecho después de este triunfo", empezó comentando Minguella.

Y agregaba: "El equipo ha dado un cambio, juega de otra manera y con este espíritu alemán de atacar y atacar las cosas están saliendo bien. Esperemos que sea por mucho tiempo porque el club necesita creer en el equipo y sino la cosa está muy complicada".

EFE Dani Olmo celebra el tanto conseguido.

Dani Senabre, por su parte, también se mostraba satisfecho por la victoria y afirmaba: "Estamos viendo lo que pasa cuando cambiar a un entrenador muy culé por un entrenador muy bueno".

"Ya son cinco partidos y contra equipos que aunque no son el Real Madrid ni el Manchester City son difíciles de ganar. No es moco de pavo vencer a Valencia, Athletic y a este Girona", agregaba.

Aunque el comentarista iba más allá en su análisis y señalaba: "Faltan jugadores como Gavi, Araujo y De Jong, pero yo no tengo ningún motivo para no pensar que estamos viendo la mejor versión de Raphinha, Lewandowski con Flick. No tengo ningún motivo para no hacerme ilusiones de ver la mejor versión de Frenkie. Es momento para estar ilusionado".

"Aunque queda muchísimo y repito, me hubiera faltado dar más descanso a Lamine Yamal con el partido resuelto", sentenciaba Dani Senabre.

