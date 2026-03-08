El homenaje de Tiempo de Juego a las mujeres que no salen en antena y que forman parte del programa: "Son brillantes como personas y como currantes"

Con motivo del 8M, Día de la Mujer, el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, ha querido rendir un homenaje a las mujeres cuyo trabajo es fundamental para la realización del programa y para el funcionamiento de la Cadena COPE: "Dar las gracias a las mujeres sin cuyo trabajo, no podríamos hacer este Tiempo de Juego".

Las 'jefas' invisibles de la radio

El programa ha contactado en directo con cuatro profesionales que habitualmente no se escuchan en antena, a las que González ha calificado como "cuatro jefas". La primera en intervenir ha sido Ana Aguado, directora comercial de la cadena, responsable de cada anuncio que se emite. Paco González le ha agradecido su labor, destacando que "tu trabajo para nosotros ha sido una maravilla desde el primer día que llegamos".

La siguiente ha sido Ana Cinta, jefa de logística y producción, quien se encarga de negociar los derechos de grandes eventos deportivos y gestionar las necesidades del equipo en los mismos. González ha destacado que, a pesar de los "marrones" que afronta, "siempre está de buen humor". Ana Cinta ha querido a su vez reconocer a su equipo: "Somos un equipo, y que sin ninguna de ellas, nada de lo que hacemos sería posible".

La tercera llamada ha sido para Laila Baslán, responsable del departamento de Personas. Laila ha puesto en valor el trabajo de su departamento: "Quería poner en valor a todo el departamento de personas, no solo yo, sino también hombres y mujeres, que hacemos un trabajo diario muy importante".

El homenaje ha finalizado con Nati Ventero, la jefa de servicios generales, a quien González ha presentado como la persona que "soluciona todo". Ventero, tras admitir estar un "poco sorprendida de estar entrando en antena", ha asegurado que el equipo no le molesta en absoluto y ha aprovechado para reivindicar a sus propios compañeros.

Finalmente, el director de Tiempo de Juego ha cerrado el tributo resumiendo la valía de las cuatro profesionales y el sentido del gesto. "Son brillantes como personas y como currantes", ha afirmado, para después explicar que este reconocimiento se debe a que "es de ser bien nacidos, ser agradecidos".