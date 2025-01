La historia del hombre que tuvo en sus manos el corazón de Maradona: "Se me cayó un lagrimón"

El pasado 25 de noviembre de 2020 fallecía a los 60 años de edad Diego Armando Maradona en la localidad de Dique Luján. Una tragedia en Argentina que dejaba huérfano a un país para el que Maradona era mucho más que un simple futbolista. Este sábado ha pasado por Tiempo de Juego el forense que certificó su muerte aquella tarde de otoño en Dique Luján.

Federico Corasaniti, que ejercía como jefe del cuerpo médico forense en San Isidro (Buenos Aires) ese día, reside ahora, cuatro años después, en nuestro país, concretamente en Badajoz. Este sábado ha pasado por Tiempo de Juego para desvelar cómo fue la autopsia de El Pelusa y recordar cómo vivió su muerte y el posterior juicio para esclarecer lo que pasó con el exfutbolista.

EFE Maradona celebra el Mundial 1986, el segundo de Argentina

“Maradona estaba en un barrio privado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Yo estaba de servicio en un hospital, me llaman y me comunican la muerte de El Diego en mi zona”, explicaba antes de relatar lo que Maradona significaba en su país.

“Al principio estaba en modo perito y no me daba cuenta, era un cuerpo más. En un momento de la autopsia caía y pensé que tenía ahí a Maradona. Piensa que los argentinos veníamos del 82, de la Guerra de las Malvinas, la sociedad estaba muy desmoralizada y que Maradona ganara a los ingleses con esos dos goles y después el Mundial lo convirtió en todo. Lo es todo para los argentinos”, afirmaba.

Cuenta que tuvo que abrir el cuerpo e investigarlo por completo. Según el informe forense tuvo “un edema agudo de pulmón por fallo cardiaco en un corazón que ya venía insuficiente. Tenía una miocardiopatía dilatada. Diego tenía un corazón que pesaba casi el doble de lo que pesa el corazón de una persona de 60 años. En un hombre de su altura, habiendo sido deportista de alto rendimiento estamos hablando de 270 gramos y el suyo pesaba 503”, afirma.

El peor momento lo vivió cuando tuvo en sus manos el corazón de Maradona y desvela que “se me cayó un lagrimón”. “Fue cuando me di cuenta que se nos había ido un ídolo argentino”. Además, se le hizo un análisis de sangre que dictaminó que no había consumido ninguna sustancia “ni siquiera alcohol”. “Casi no caminaba por sus propios medios en sus últimos días porque ya estaba muy deteriorado”, recordaba Federico antes de reconocer que había tenido que declarar como testigo en varios de los juicios en los que se investiga a los médicos personales y a los cuidadores de Maradona por su fallecimiento.