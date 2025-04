Gonzalo Miró: "Lo que hace el Real Madrid con los árbitros obedece a varias razones"

La polémica arbitral que envolvió la reciente final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Real Madrid sigue dejando titulares destacados. Uno de ellos llegó en El Tertulión de Tiempo de Juego (Cadena COPE), donde Gonzalo Miró expuso su punto de vista acerca de la actitud del club blanco tras su derrota. Una opinión que no ha pasado desapercibida entre los aficionados ni entre los medios deportivos.

Durante el debate, el periodista dejó claro que no puede ser tachado de partidista. “Para no ser sospechoso, yo soy de los que piensa que, con lo que se sabe ya del caso Negreira y el Barcelona, hay argumentos suficientes en mi opinión personal para descender al Barcelona a Primera RFEF”, afirmó Miró. Sin embargo, su crítica apuntó directamente al Real Madrid y a la estrategia que, según él, están siguiendo en relación con los árbitros.

"Presionar a los árbitros y justificar derrotas"

La final de Copa, que terminó con victoria azulgrana (3-2) gracias a un gol agónico de Jules Koundé en la prórroga, estuvo precedida de una tormenta mediática provocada por la rueda de prensa de los árbitros designados, De Burgos Bengoetxea y González Fuertes. Su comparecencia, con momentos de gran tensión emocional, generó un profundo malestar en el Real Madrid. Tanto fue así que el club decidió no acudir a la rueda de prensa previa, no entrenar en el estadio, ni asistir a la cena oficial.

RFEF Antonio Rüdiger es agarrado por un miembro del cuerpo técnico de Real Madrid.

A raíz de estos acontecimientos, Gonzalo Miró fue muy crítico: “Lo que me parece que hace el Madrid con los árbitros, que creo que es algo completamente indignante, creo que obedece a varias razones”. Según el periodista, el club blanco busca presionar al estamento arbitral, justificar sus derrotas y, además, “dilapidar la imagen de la Liga con el objetivo de buscar la Superliga”.

Miró subrayó que esta estrategia no sería casual, sino dirigida a influir en la percepción de sus seguidores: “A mí me da la sensación de que lo que quiere el Madrid es que sus aficionados piensen que esta liga no vale para nada, que está comprada y que ya está todo premeditado”.

El trasfondo de la final

El contexto de la final no ayuda a rebajar las tensiones. El Real Madrid llegó a La Cartuja tras una semana cargada de críticas públicas hacia los árbitros, promovidas desde su propio canal oficial, Real Madrid TV. La Federación Española de Fútbol descartó un cambio de árbitro pese a las presiones, y De Burgos Bengoetxea acabó dirigiendo un partido vibrante.

Sobre el césped, el Barcelona fue superior en la primera parte, logrando adelantarse con un tanto de Pedri. El Real Madrid reaccionó con la entrada de Kylian Mbappé, que dio otra cara al equipo de Ancelotti. Aunque los blancos lograron remontar provisionalmente gracias a Tchouaméni, el Barcelona empató y, en la prórroga, Koundé decantó la balanza a favor de los azulgranas.

Rüdiger acaba expulsado tras volverse loco y lanzar un objeto a De Burgos Bengoechea

La crítica de Gonzalo Miró se entiende también en este contexto de alta tensión. Para el periodista, el Madrid busca un discurso que explique sus derrotas sin señalarse a sí mismo, situando el foco en la labor arbitral. Una estrategia que, de mantenerse, puede seguir alimentando la división y el ruido en torno al futuro del fútbol español y, como insinúa Miró, fortalecer el argumento de la necesidad de un nuevo escenario competitivo como la Superliga.

En definitiva, la final de la Copa del Rey no solo dejó un nuevo título para el FC Barcelona, sino también una nueva grieta en el debate sobre la limpieza del campeonato y el futuro de las competiciones europeas.