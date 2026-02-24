"En el de Sorloth, eso que dicen ahora del gol esperado, este no lo puede ser en la vida, porque está el defensa taponándole el tiro"

El Atlético de Madrid se ha adelantado en el Metropolitano ante el Brujas gracias a un gol de Alexander Sorloth en el minuto 24, un tanto que ha desatado el análisis y la sorpresa en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. La jugada, que acerca a los rojiblancos a los octavos de final de la Champions League, nació de un saque en largo de Jan Oblak y culminó con un potente disparo del noruego que contó con la colaboración del portero rival, Mignolet.

Un gol 'imposible' para las estadísticas

La naturaleza del tanto ha provocado la reacción de Paco González, quien ha cuestionado la validez de las métricas modernas como el 'gol esperado'. "En el de Sorloth, en esta cosa que dicen ahora del gol esperado, este no puede ser en la vida, porque está el defensa taponándole el tiro", ha comentado el director del programa, sugiriendo que la probabilidad de marcar en esa situación era mínima. De hecho, Pedro Martín ha apuntado con ironía que sería un "gol esperado 0,1".

Este no puede ser un gol esperado en la vida"

EFE El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth celebra su gol contra el Brujas, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Brujas

El gol ha llegado tras un pase de casi 80 metros de Jan Oblak, que se contará como asistencia. Sorloth ha utilizado su envergadura para ganar la posición al central y, sin apenas espacio, se ha inventado un zurdazo cruzado. La jugada ha sido calificada en la retransmisión como un acto de fe y potencia: "Ese zurdazo que se inventó, porque ni tenía espacio, tenía un tío encima, pero él le pegó con todo el alma". El disparo, que se coló entre las piernas del defensa y las manos de un Mignolet que "se la ha zampado", ha sido considerado por algunos como una "compensación justa" tras un posible penalti no señalado minutos antes.

Ese zurdazo que se inventó, porque ni tenía espacio, tenía un tío encima"

El Atleti se crece tras el gol

Tras el 1-0, el Atlético de Madrid ha buscado sentenciar el partido, empujando al Brujas contra su propia área. Los de Simeone han encadenado varias ocasiones, como una contra llevada por Giuliano que Julián Álvarez no pudo finalizar o un cabezazo del propio Julián que se ha marchado fuera por poco. A pesar del dominio local, el conjunto belga no ha cambiado su plan y ha seguido presionando la salida de balón rojiblanca, demostrando que la eliminatoria sigue abierta.

Una primera parte de poder a poder

Los minutos previos al gol han mostrado un encuentro muy disputado. El Brujas ha salido con personalidad, presionando muy arriba y buscando la portería de Oblak con disparos de Stankovic y Tresoldi. El Atlético, por su parte, ha ido creciendo con el paso de los minutos, aunque ha sufrido por la banda de Ruggeri. La polémica ha llegado en el minuto 14, cuando el colegiado Clément Turpin ha decidido no señalar penalti en una acción de Mignolet sobre Julián Álvarez que ha sido revisada.

Para este decisivo encuentro de vuelta de Champions League, el 'Cholo' Simeone ha introducido dos cambios respecto al último partido, dejando a Griezmann en el banquillo y dando la titularidad a la dupla formada por Sorloth y Julián Álvarez. El técnico ha afirmado en la previa que era "el once que necesitamos para este partido". Los datos respaldaban el optimismo rojiblanco, ya que el Atleti ha superado 13 de las 15 eliminatorias europeas en las que empató en la ida, apoyándose en un Metropolitano donde solo había cedido una derrota en toda la temporada.