Gedeón Guardiola, tras curarse del COVID-19: "Lo primero que he hecho ha sido jugar con mis hijos"

El jugador internacional de balonmano Gedeón Guardiola es uno de los miles de 'altas' por coronavirus. Gedeón ya está curado y lo contó este domingo en Tiempo de Juego.

Tiene un recuerdo muy desagradable de sus primeros días: "Los primeros tres días lo pasé bastante mal, fue una gripe bastante fuerte, con fiebre, dolor de cabeza, malestar, unos escalofríos que no había sufrido así en mi vida. Perdí el apetito, el gusto, el sabor…".

Hasta que ayer recibió un email de Sanidad: "Me decían que si no tenía síntomas en 48 horas, que la cuarentena se me terminaba, y llevo ya por lo menos 6 ó 7 días sin ningún síntoma".

Lo primero que hizo: "Jugar con mis niños un buen rato. Ahora tengo una vida normal", relató feliz.