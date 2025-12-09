Enrique Cerezo, sobre Julián Álvarez: "No está en la línea que tenía que estar, pero los jugadores no son máquinas"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha hablado en las horas previas al partido clave contra el PSV en Países Bajos. El mandatario ha calificado el encuentro como "difícil, como todos", pero ha subrayado la necesidad de la victoria para las aspiraciones del club: "Si queremos estar en el top 8, tenemos que ganar hoy", afirmó, marcando el objetivo claro para el equipo en esta jornada europea.

Confianza frente a las dudas

Preguntado por la racha del equipo fuera de casa, el presidente ha querido despejar cualquier incertidumbre sobre el estado anímico de la plantilla, dirigiendo el foco hacia el exterior. "Realmente, las dudas son las que vosotros queréis tenéis, no las que nosotros tenemos", espetó. Cerezo se mostró tajante al afirmar que "cuando vamos mal, todo está acabado. Cuando vamos bien, parece mentira que esté todo muy bien", e insistió en que el equipo está "muy bien" y él está "contento con el equipo".

julián álvarez

Sobre el estado de forma de jugadores como Julián Álvarez, que lleva cinco partidos sin marcar fuera de casa, Cerezo ha pedido comprensión y ha defendido su lado humano. "Yo siempre digo lo mismo, que los jugadores son personas humanas, son como todos nosotros", explicó, añadiendo que no son "máquinas que les aprietan un tornillo y otra vez funcionan". Aunque reconoce que el delantero "no está en la línea que tenía que estar", advirtió que eso "no significa que hoy haga el partido de su vida".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Julián Álvarez, antes de un partido con el Atlético

La Liga, una preocupación real

En cuanto a la competición doméstica, el presidente sí admitió su preocupación por las dos últimas derrotas. "Para la liga, pues sí, porque indiscutiblemente, no estar a 3 puntos del líder a estar a 9, pues hay una gran diferencia", reconoció. Sin embargo, se mantiene optimista al recordar que "todavía queda mucha liga" y partidos muy importantes contra rivales directos como Barcelona, Madrid, Villarreal y Athletic de Bilbao.

Respaldo total a Simeone y a la afición

Respecto a las palabras del Cholo Simeone sobre la falta de contundencia, Cerezo ha comentado que esta "la tienen que poner los jugadores" y que a veces depende de factores como "el ambiente" o "la atmósfera". No obstante, tiene fe ciega en la plantilla: "Los jugadores saben muy bien lo que se juegan, saben muy bien en el equipo que están y saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, que es ganar".

David Canales Simeone en rueda de prensa previa al partido contra el PSV Eindovhen

Aunque el PSV llega en un gran momento de forma, tras golear a equipos como Nápoles y Liverpool, Cerezo no se deja intimidar por resultados anteriores. "Venimos aquí con mucha confianza, porque aquí, según tengo entendido, nunca hemos perdido", recordó, apostando por mantener la buena racha en Eindhoven. Sobre su relación con el Cholo, su mensaje es claro: "Que tenemos que ganar". "El Cholo es un gran profesional, sabe muy bien dónde está y que tenemos equipo para superarle", concluyó.

Finalmente, el presidente tuvo unas palabras de agradecimiento para los 1.500 aficionados rojiblancos desplazados a Países Bajos. "La afición, como siempre, es magnífica y maravillosa, y esperemos que esta noche salgamos todos de aquí con una cara de alegría y contentos", deseó.