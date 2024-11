El enfado de Poli Rincón con Javier Tebas por la actitud de LaLiga ante la DANA: "Impresentable"

A pesar de que se va a guardar un minuto de silencio en todos los partidos de Primera y Segunda, para muchos eso no es suficiente. La cabeza de futbolistas y entrenadores se encuentra en otro lugar después de una de las mayores tragedias de la historia de España.

Muchos han sido los que han alzado la voz para mostrar su indignación con LaLiga por la no suspensión de toda la jornada. Entrenadores como Luis García Plaza, Vicente Moreno, Simeone o Hansi Flick han recalcado que esta jornada no se debería nunca haber disputado.

Durante la retransmisión de 'Tiempo de Juego', en la previa del partido entre Osasuna y el Real Valladolid, Poli Rincón dio su opinión sobre que se juegue la 12ª jornada de LaLiga después de la tragedia en Valencia por la Dana y tras escuchar algunos testimonios muy duros.

el enfado de poli rincón

Poli Rincón admitió que se tiene “muy abochornado y avergonzado” porque es “una tragedia de esta magnitud no es en Valencia solo, es en toda España”. Además, continuaba diciendo que “parece que los de fuera de Valencia no lo sentimos, al no suspender todo”.

El colaborador de COPE seguía diciendo que se siente “avergonzado” de Tebas porque le parece “impresentable”. “Lo único que tiene que hacer Tebas es poner todos los recursos que tenga a su mano para poder ayudar a toda esta gente, sin que nadie le tenga que decir nada, que tiene muchos recursos, que puede hacer muchísimas cosas, que se genera muchísimo dinero”, añadía.

EFE Vecinos de Paiporta limpian el lodo de una calle afectada,

El presidente de LaLiga, decidió que tan solo se suspendieran los partidos que se jugaban en territorio valenciano, pero Poli Rincón cree que lo que hay “que hacer es ponerse a trabajar y llevar todo lo que tenga que llevar allí. Eso es lo que tiene que hacer Tebas, y no obligar a la gente hoy”.

También se quiso acordar del mal trago por el que están pasando muchos jugadores. De hecho, a Osasuna es un tema que le toca muy de cerca ya que su entrenador, Vicente Moreno, es procedente de la localidad de Massanassa, uno de los lugares más afectados. “No quiero ni pensar con el cuerpo que tienen que salir los jugadores y con el cuerpo que tienen que salir mucha gente, porque todos tenemos”, añadía.

“Pido disculpas, pero es que me parece una vergüenza que, pasando lo que estamos pasando, con miles de personas desaparecidas, con los muertos que llevamos”, terminó diciendo Poli Rincón.

