El enfado de Pedro Martín con recado incluido a Medina Cantalejo por el penalti señalado al Rayo: "Me llevan los demonios"

Real Sociedad y Rayo Vallecano se han enfrentado este jueves en el Reale Arena en los octavos de final de la Copa del Rey con el objetivo de los cuartos de final en el horizonte.

El equipo 'txuri-urdin' eliminó en la anterior ronda a la Ponferradina y el conjunto madrileño, por su parte, apeó al Racing de Ferrol

DOMINIO LOCAL EN LA PRIMERA PARTE

Los pupilos de Imanol Alguacil saltaron al terreno de juego con la intención de ganar el partido. La velocidad de Kubo castigó a la defensa rayista y antes de la media hora del partido, Oyarzabal abrió la lata.

El capitán de la Real Sociedad recibió un gran pase del extremo japonés y tan solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red para poner el 1-0 en el marcador.

EFE Mikel Oyarzabal celebra el 1-0 de la Real Sociedad contra el Rayo Vallecano.

El dominio local continuó, pero no encontraba el premio del gol. Los minutos fueron pasando y cuando todo parecía que el electrónico no se movería más en la primera parte... llegó el 2-0. Olasagasti armó un potente disparo desde fuera del área y batió a Cárdenas. Un golazo que sirvió a los 'txuri-urdins' para doblar su ventaja.

Pero antes del descanso, el Rayo Vallecano consiguió recortar distancias en el marcador. Trejo marcó de penalti y puso el 2-1 en el marcador, resultado que devolvía la ilusión al conjunto entrenado por Iñigo Pérez de cara a la segunda parte.

La pena máxima se produjo en el tiempo de descuento. Óscar Valentín centró desde la frontal del área, Álvaro García peinó la pelota en el interior del área y Zubeldia derribó a Trejo en su intento de despejar el esférico. El colegiado del partido no dudó señalar los once metros.

EFE Óscar Trejo lanza el penalti que supuso el 2-1 del Rayo contra la Real Sociedad.

EL ENFADO DE PEDRO MARTÍN

Pedro Martín, a la conclusión de la primera parte, mostró su enfado durante la retransmisión de Tiempo de Juego. "Yo ya no hablo en este caso de Hernández Maeso, que me da igual. Pitan todos los penaltis", empezó diciendo el comentarista arbitral.

Y añadió: "Medina Cantalejo debe decirle a los árbitros que eso no puede ser penalti. En el baloncesto, por poner un ejemplo, para lanzar a canasta tienes que tener el balón en las manos; pero en el fútbol no puedes tener el balón pegado al balón y hay que hacer un movimiento para golpearlo, así que si viene un contrario y se pone en medio le vas a pegar una patada".

EFE Trejo bate a Remiro desde el punto de penalti en el Real Sociedad - Rayo Vallecano.

El enfado de Pedro Martín fue creciendo e insistía: "Pero hay jugadores que se ponen en medio para buscar que le peguen esa patada y no tienen intención de jugar el balón. Y eso, no puede ser falta o penalti como ahora, porque esto no es baloncesto".

"Es que me llevan los demonios", sentenció el comentarista arbitral, que volvió a comparar el VAR del fútbol con el 'Instant Replay' del baloncesto.

