Hansi Flick: "No podemos cambiar el calendario, no hay excusas y lo aceptaremos tal y como es"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha instado a sus jugadores a "rendir al máximo" en la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, un rival que ha calificado de "muy fuerte".

En la rueda de prensa previa al partido de ida que se disputará este miércoles en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el preparador alemán ha insistido en que su equipo puede "soñar" con conseguir títulos, pero ha subrayado que debe "tocar con los pies en el suelo" con vistas al futuro.

"Mañana será difícil porque el Dortmund es estable, ha ganado confianza y tiene sus fortalezas. Tenemos que tratar de controlar su ataque y presionarlos cuando tengan el balón", ha analizado Flick sobre su próximo rival.

El Barcelona ya ganó al conjunto alemán (2-3) en la fase liga de la Champions, aunque en esa ocasión lo entrenaba Nuri Sahin y ahora lo hace el croata Niko Kovac.

En este sentido, el preparador de Heidelberg ha opinado que los resultados positivos han dado confianza al Borussia, que sabe a "lo que quiere jugar" en cada partido. "Es un equipo que tiene mucho ritmo y velocidad en ataque. Y eso son cosas que tenemos que dominar mañana", ha analizado.

Flick se reencontrará con Kovac, del que fue asistente en el Bayern Múnich en los primeros compases de la temporada 2019-20, antes de que la directiva del club bávaro destituyera al croata por los malos resultados y apostara por el ahora preparador del Barça, que cerró esa campaña levantando la Bundesliga, la Copa Alemana y la Champions.

"No pienso que el hecho de haber trabajado con Niko me ayude o no. Tenemos que prepararnos bien. Aprecio mucho a Niko, es una persona fantástica y estoy muy contento de verlo de nuevo", ha precisado.

Sobre las bajas que arrastra el conjunto alemán, la última de ellas la del central Nico Schlotterbeck, Flick ha señalado que "tienen suficientes jugadores" para superar las ausencias.

"Prefiero jugar contra el mejor equipo. Schlotterbeck es un central fantástico, muy bueno en defensa y lo siento por él que sea baja, le deseo lo mejor y que se recupere bien. El Dortmund tiene suficientes jugadores con clase y por alguna razón está en cuartos de final", ha avisado.

Antes del entrenamiento de este martes, Flick ha dado una charla a sus jugadores lo que ha obligado a empezar la sesión una hora más tarde de lo previsto, algo a lo que ha restado importancia.

"Son unos cuartos de Champions y por eso es importante entrenar y hablar en la sala de reuniones sobre las cosas importantes. Casi hemos llegado a tiempo para la rueda de prensa", ha dicho entre risas.

Contra el Borussia, el Barça jugará su quinto partido en menos de quince días, lo que ha obligado al técnico azulgrana a realizar rotaciones y ampliar el "fondo de armario" de la plantilla.

"No tengo miedo. No podemos cambiar el calendario y tenemos que tratar de sacar lo mejor y ganar cada partido. No hay excusas y lo aceptaremos tal y como es. Juegue quién juegue tendremos un gran equipo", ha concluido.