El gran detalle de Borja Iglesias con Cillessen tras la lesión del portero de Las Palmas

El delantero del RC Celta Borja Iglesias visitó este martes al portero neerlandés Jasper Cillessen en un hotel de Vigo, donde permaneció hasta esta mañana tras recibir el alta hospitalaria el pasado domingo.

El atacante gallego, que lesionó al guardameta de la UD Las Palmas en una acción fortuita durante el partido que enfrentó a ambos equipos el pasado 31 de marzo en Balaídos, entregó una camiseta negra de recuerdo a Cillessen, firmada por toda la plantilla celeste y en la que se leía el mensaje 'Afouteza, Jasper'.

Cillesen ha permanecido en Vigo desde que fue operado la misma noche del partido de una perforación del intestino delgado que se le produjo tras el choque con Borja Iglesias. Este mediodía tiene previsto llegar a Las Palmas, donde continuará con su proceso de recuperación.

las palabras de cillessen

“Me encuentro muy bien. No ha sido una semana fácil, pero ahora estoy mucho mejor. Estoy feliz de volver a la Isla para seguir recuperándome. Vamos a ver durante cuánto tiempo, porque la próxima semana haré más pruebas para ver cómo estoy”, indicó el guardameta de Las Palmas.

Además, el neerlandés confirmaba el detalle de Borja: “Esta mañana ha estado conmigo en el hotel para darme esa camiseta. Ha sido algo especial”, comentó Jasper a El Desmarque quien confesó que el primer día estuvo “muy mal” pero luego “ya fue mucho mejor”.

“Ojalá siga así para poder ayudar al equipo para salvarnos. Si el médico me da el visto bueno para entrenar, me voy directamente, pero esto no es como una lesión de muslo o algo, esto cuesta algo más. Vamos a ver cómo van las pruebas”, aseguró.