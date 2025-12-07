COPE
Tiempo de Juego
El divertido villancico creado por el Grupo Risa con la ayuda de la IA tras el enfado de Pedro Martín con el arbitraje

El viral enfado de Pedro Martín por las decisiones arbitrales de esta 15ª jornada en Primera ha acabado con la creación de este villancico por parte del Grupo Risa

El villancico creado por el Grupo Risa gracias a la IA tras el enfado de Pedro Martín con el arbitraje
