TIEMPO DE JUEGO
El divertido villancico creado por el Grupo Risa con la ayuda de la IA tras el enfado de Pedro Martín con el arbitraje
El viral enfado de Pedro Martín por las decisiones arbitrales de esta 15ª jornada en Primera ha acabado con la creación de este villancico por parte del Grupo Risa
Redacción Deportes
Publicado el
1 min lectura1:24 min escucha
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Grupo de España en el Mundial 2026: rivales, cruces y partidos
La Selección ya conoce su camino en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026