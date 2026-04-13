Dani Senabre carga contra Flick por su gestión de las estrellas antes del partido decisivo contra el Atlético: "Van a llegar más cansados"

El colaborador de 'Tiempo de Juego', Dani Senabre, ha expresado su preocupación por la gestión de la plantilla de Flick. A pesar del gran partido de Lamine Yamal, con gol y MVP incluido frente al Espanyol, el tertuliano ha puesto el foco en la decisión del técnico de alinear tanto a Yamal como a Pedri en el último encuentro de liga antes de una cita europea crucial.

La opinión de Senabre fue tajante. Para él, la presencia de ambos jugadores fue un riesgo innecesario. "Yo, Lamine y Pedri, es que no solo decirte que no hubieran jugado los 90 minutos, a lo mejor no hubiera jugado ni un minuto", afirmó con rotundidad. Su estrategia hubiera sido clara: "Yo me los hubiera guardado para el martes".

Una Liga sentenciada

Senabre se mostró sorprendido por la elección del entrenador, sobre todo tras el empate del Madrid. "Me llama la atención que podía haber hecho un once más centrado en el martes, pero no, lo centró todo en el título de liga", explicó. El presentador, Joseba Larrañaga, planteó que Flick podría haber buscado sentenciar el título para centrarse después en la remontada, pero para el colaborador, la competición doméstica ya estaba decidida: "Para mí la liga estaba cerrada ya, de la semana pasada".

El tertuliano ha insistido en que el gran reto es el partido del martes, una eliminatoria que ve muy cuesta arriba y para la que se necesita el máximo rendimiento de los jugadores clave. Senabre considera que el equipo llegará con una desventaja física: "Lo del martes es tan difícil que necesitas a un Lamine al 100%, a un Pedri al 100%, a todos los jugadores lo máximo descansados, pero será una obsesión mía y quiero ver cómo están el martes, desde luego más cansados que los del Atleti, seguro".

Lo del martes es tan difícil que necesitas a un Lamine al 100%"

Un equipo menos brillante que el año pasado

El análisis de Senabre también se ha centrado en el rendimiento general del equipo esta temporada, que considera un paso por detrás del anterior. "El año pasado era un equipo brillante en el 90% de los partidos y normalito en el 10%, y este año es al revés", sentenció. Según él, el conjunto azulgrana ha firmado "partidos de medio gas" y depende en exceso de las individualidades para sacar los resultados adelante.

Esta dinámica, suficiente para competir en el torneo doméstico, se muestra como un problema en las grandes citas europeas. "En la liga española te va saliendo todo. El problema es que en Europa no", lamentó Senabre.

Misión casi imposible

De cara a la vuelta de la eliminatoria, Dani Senabre es pesimista y ve al rival como claro favorito. "Yo te diría 90-10 o 80-20. Creo que el Atlético lo tiene muy en el bolsillo", vaticinó. Argumenta que el equipo actual no es la máquina arrolladora del año pasado y que las numerosas bajas complican todavía más el reto.

Finalmente, ha advertido sobre la capacidad del Cholo Simeone para anular a las estrellas rivales, recordando las "jaulas" que diseñaba para frenar a Messi. Senabre cree que el técnico rival puede "complicar la vida" a Lamine Yamal y concluye que "estaría más tranquilo si jugara contra un equipo que conozca menos al que el Atleti del Cholo".