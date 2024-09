Cañizares recrimina las palabras de Pepelu en el caso Rafa Mir: "Lo mejor es echar agua y no lanzar llamas"

Las últimas semanas la actualidad del Valencia han estado marcadas por el caso Rafa Mir después de que el jugador tuviera que pasar por prisión tras una denuncia por una supuesta agresión sexual a una joven en Valencia.

PRIMERA DECISIÓN

Tras pasar dos días en el cuartel de la Guardia Civil, prestó declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Llíria y quedó en libertad provisional con medidas cautelares al no pedir su ingreso en prisión ninguna de las partes.

Al jugador se le retiró el pasaporte, se le ha prohibido salir del país, tiene una orden de alejamiento de 500 metros y de contacto con la denunciante y con otra mujer que denunció a su amigo y también futbolista Pablo Jara y la obligación de acudir semanalmente a firmar en sede judicial.

Santiago Cañizares se pronuncia sobre el caso Rafa Mir en Tiempo de Juego

las disculpas de mir

A través de las redes sociales, Mir dijo querer "dejar clara" su inocencia, en la línea de su declaración ante la jueza en la que aseguró que fueron relaciones consentidas y del comunicado que emitió su abogado Jaime Campaner, cuya labor profesional alabó.

"Tan pronto como pudo ponerse a trabajar en igualdad de condiciones con las acusaciones, el caso ha dado un giro importante que evidencia lo infundada que resulta la denuncia", asegura Mir, que dijo confiar "plenamente" en la Administración de Justicia y afirmó haber colaborado con ella "desde el primer minuto para esclarecer los hechos".

Mir expresó también sus "más sinceras y profundas disculpas" al Valencia, al cuerpo técnico, a sus compañeros "y principalmente a la afición valencianista" y asume haber incumplido "aunque fuera en un día libre, con el rigor de los horarios que se espera de un profesional". El jugador admitió que en ese aspecto fue aún peor por el inicio de temporada alejado de las "expectativas" que han protagonizado.

"Desde ya, en mi condición de futbolista profesional, todas mis energías están puestas en ayudar a mi club y a mis compañeros", concluye Mir, que agradece a su familia "el cariño y apoyo" en una situación que define como "traumática" y adelanta que trabajará para solucionar estas situación "en los tribunales y no en los medios de comunicación o en las redes sociales".

LA OPINIÓN DE CAÑIZARES

El exguardameta del Valencia, Santi Cañizares, dio su opinión sobre lo ocurrido en Tiempo de Juego: "El Valencia es un actor inocente de esta historia que se tiene que comer el marrón esta temporada, luego se lo comerá el Sevilla porque no habrá seguramente sentencia, y los clubes son actores inocentes".

Por otro lado, Cañizares considera como "adecuada" la decisión de Rubén Baraja y del Valencia de apartar al delantero un par de partidos: "Los clubes actúan como actúa la sociedad, y esperarán a ver si baja un poco el ruido, si cambia la actitud y que tenga un detalle positivo".

Rafa Mir con su padre esta mañana en Paterna

Cañizares defiende que el jugador se pueda tomar una copa porque "están en la edad", pero señala que "tienes que tener mucho cuidado con todo" y recordó que cuando él salía en la época de jugador, alguna vez algún "borracho" le increpaba y él le decía a sus amigos que no entraran en problemas con él: "No pretendamos que los jugadores no salgan, otra cosa es que lleven una vida contraproducente al deporte".

pepelu

Uno de las voces que salieron a criticar a Rafa Mir fue su compañero en el Valencia Pepelu que calificó como "una falta de respeto al club y a la afición" lo ocurrido con el ariete.

Cañizares, durante su participación en Tiempo de Juego, reconoció que no le gustaron esas palabras de Pepelu porque "incentiva más el fuego, está ardiendo el tema".

"Lo que ha dicho Pepelu tiene toda la razón, pero no hay necesidad y provoca que arda más el fuego dentro y fuera. En estos momentos de crisis, lo mejor es echar agua y no lanzar llamas. Todos sabemos que se ha equivocado gravemente", añadió Cañizares en relación a las palabras de Pepelu.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).