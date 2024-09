Rafa Mir pide perdón al Valencia y vuelve a insistir en su inocencia: "Tan pronto como pudo ponerse a trabajar en igualdad de condiciones..."

El futbolista del Valencia Rafa Mir salió el pasado miércoles de los juzgados de Llíria (Valencia) en libertad provisional pero investigado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de contactar con las dos mujeres que le denunciaron a él y a su amigo y futbolista Pablo Jara.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ninguna de las partes personadas en el procedimiento solicitó la prisión preventiva para los arrestados.

El delantero del conjunto che ha emitido en la mañana de este lunes un comunicado incidiendo de nuevo en su inocencia: "Tras un periodo de reflexión, quiero dejar clara mi inocencia, reiterando el contenido del comunicado que emitió mi abogado Jaime Campaner"

"Tan pronto como pudo ponerse a trabajar en igualdad de condiciones con las acusaciones, el caso ha dado un giro importante que evidencia lo infundada que resulta la denuncia", añadió Rafa Mir.

Mir asegura que confía "plenamente en la Administración de Justicia de este país, con la que he colaborado desde el primer minuto para esclarecer los hechos".

Perdón al valencia

En ese comunicado que ha emitido a través de las redes sociales, Mir también ha pedido perdón a su club: "Por todo ello, quiero expresar mis más sinceras y profundad disculpas a mi Club, el Valencia, al cuerpo técnico, a mis compañeros y principalmente a la afición valencianista, por incumplir, aunque fuera en un día libre, con el rigor de los horarios que se espera de un profesional y más si cabe tras un inicio de temporada alejado de nuestras expectativas".

"Desde ya, en mi condición de futbolista profesional, todas mis energías están puestas en ayudar a mi Club y a mis compañeros", señala el ariete.

Para concluir, Rafa Mir se acordó de su familia y de sus seres más queridos: "No quiero olvidarme de agradecer a mi familia el cariño y el apoyo que me han mostrado en todo momento. Vuestro amor y la verdad me harán superar esta situación tan traumática que estoy viviendo"

"Dicho esto, siguiendo el consejo de mi abogado, trabajaremos en los tribunales y no en los medios de comunicación o en las redes sociales", concluye.