Cañizares lamenta que "no nos van a contar la verdad en cuanto a las cifras" sobre la tragedia de la DANA

El exguardameta internacional y de equipos como Real Madrid, Valencia o Celta entre otros, Santi Cañizares, ha contado en Tiempo de Juego, la experiencia que está viviendo estos días marcados por la trágica DANA que ha golpeado principalmente la Comunidad Valenciana, pero también a otras comunidades como Castilla La Mancha o Andalucía, y que de momento ha dejado más de 200 metros.

Europa Press 01/11/2024 Estragos en Catarroja (Valencia) por la DANA, a 1 de noviembre de 2024. SOCIEDAD CEDIDA EUROPA PRESS

Cañizares indicó que él se encuentra en Valencia y explicó que no fue a la finca que tiene porque las alertas estaban dando mal tiempo para el pasado martes y que no subió por el mal día que esperaba, no por temas de seguridad.

"Normalmente subo a la finca entre semana y tenía pensando subir el martes, pero desde el fin de semana había avisos. No fui por seguridad, sino por no pasar mal día", confesó.

"Una cosa es lo que se preveía y otra cosa es lo que ha pasado", lamentó Cañizares a la vez que detallaba lo que vienen contando durante los últimos días los expertos: "No es lo que llueva en esas localidades, sino también lo que llueve en las montañas que hacen un efecto de embudo".

"Esta zona estaba avisada desde hace muchos años, y el que entiende la zona podía prever que si algún día llovía mucho podía pasar algo así", señaló el exguardameta.

Efectos de la DANA en localidad malagueña de Álora

Para Cañizares, esta trágica DANA "es la tragedia más grande que se ha sufrido en España", aunque lamenta "no nos van a contar la verdad sobre las cifras. Hay que llegar a muchos lugares".

El comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE confesó que "he perdido conocidos" y en cuanto a los animales de su finca, Cañizares aseguró que "han sobrevivido la mayoría de los animales".

Unas 325.000 personas y 75.000 viviendas en la 'zona cero' de la dana

Unas 325.000 personas y más de 75.000 viviendas se hallan en la 'zona cero' de la DANA que ha asolado la provincia de València, en l'Horta Sud, con más de 200 víctimas mortales y centenares de desaparecidos.

Así se deduce de los datos difundidos este sábado por el programa europeo de satélites Copernicus y que ha analizado el equipo de la catedrática de Geografía Humana de la Universitat de València (UV), María Dolores Pitarch.

Los datos apuntan que las personas afectadas en las zonas que han "sufrido mucho" (no las que han registrado una mínima lámina de agua) y que se pueden considerar 'zona cero' podrían ser unas 325.000, la suma de los habitantes de Alaquàs, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Pincanya, Sedaví, Torrent, Xirivella y el distrito Poblats del Sur de la ciudad de València, especialmente La Torre y Castellar.

EFE Una calle afectada en Paiporta, tras las fuertes lluvias causadas por la DANA

La Universitat de València calcula que allí hay unas 75.000 viviendas afectadas, que alcanzan un total de unas 1.600 hectáreas y numerosos polígonos industriales, que suponen más de 2.200 hectáreas en una zona que forma parte de la primera corona del área metropolitana de Valencia.

Pitarch ha advertido de que en este área geográfica se dan varias particularidades que han agravado las consecuencias del gran caudal del agua, entre ellas que se estima que el 75 por ciento de las personas viven y trabajan "en lugares diferentes, por lo cual se mueven cada día".

