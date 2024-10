El aviso de Tomás Guasch ante la realidad que vive el madridismo: "Espíritu de Juanito"

El Real Madrid sumó este sábado una nueva victoria. Triunfo sufrido ante un Celta que mereció más (1-2). Los goles de Vinicius y de Kylian Mbappé, más las paradas de Thibaut Courtois salvaron a un equipo que tuvo a Luka Modric como el faro del equipo, y eso que entró en la segunda mitad.

Con estos tres puntos, el Real Madrid alcanza al Barcelona de forma momentánea - los de Flick juegan este domingo ante el Sevilla a las 21:00h - en lo alto de la tabla y con el Clásico del próximo sábado 26 de octubre en el horizonte del Santiago Bernabéu.

EFE Mbappé y Vinicius celebran el gol del francés en Vigo

MODRIC

Luka Modric se convirtió en Balaídos, en el triunfo del Real Madrid ante el Celta, en el jugador con más edad en jugar con el conjunto madridista al superar con 39 años y 40 días el registro marcado en 1966 por Puskas, un hecho que admitió "es impresionante".

"No me gusta que me recuerden los años pero es impresionante. Estoy muy orgulloso de conseguir este récord histórico y hay que seguir en el mejor club del mundo. Feliz por esto y por conseguir la victoria", aseguró a los medios del club tras ser protagonista del triunfo del Real Madrid al dar la asistencia del gol del triunfo a Vinícius.

EFE Luka Modric abraza a Vinicius después de que el brasileño marcara el gol de la victoria.

Un Modric que además se ha convertido en el jugador extranjero con más partidos en el equipo blanco con un total de 547, superando así a Marcelo. Esa tabla la sigue liderando el atacante francés Karim Benzema que jugó 648 encuentro con el Real Madrid.

A Modric le fue imposible elegir un momento de su larga trayectoria repleta de éxitos en el Real Madrid, club del que es el jugador más laureado con 27 títulos en 547 partidos.

"Es muy difícil elegir. De lo que más me siento orgulloso es que me han pasado grandes cosas en el Real Madrid, firmando primero por el club, ganando Champions, Ligas y ser el jugador más longevo y con más títulos. Estoy muy orgulloso y contento de conseguir todo esto. Hay que seguir", aseguró sin ver cerca el final del camino.

ANCELOTTI

El italiano Carlo Ancelotti ha cumplido en la visita del Real Madrid a Balaídos 200 partidos en LaLiga. Ancelotti conquistó en dos ocasiones la liga española, la única grande europea que le faltaba por ganar, y ambas en su segunda etapa en el banquillo blanco. Su balance en la competición española es de 143 triunfos, 33 empates y 24 derrotas, y protagoniza su mejor racha sin perder con 42 jornadas consecutivas.

TIEMPO DE JUEGO

El juego del Real Madrid no acaba de convencer a pesar de llevar ya 10 encuentros en LaLiga. Por una parte, Santiago Cañizares fue crítico con el equipo blanco: "En una semana en la que tienes por delante el Dortmund y el Barça no te da con esto. Hay que dar mucho más. No funcionó lo que hizo en la primera parte y en la segunda, que cambió a lo normal, tampoco fue mejor que el Celta"

Misma idea que defiende Tomás Guasch: "Estamos a 20 de octubre y el madridismo se está preguntando si con esto le vale para ganar al Dortmund y al Barça".

"No se podía esperar esto. Esto está muy parado, esto no va", lamenta Guasch, pero "luego sale y gana, los días especiales, la magia, el 'espíritu de Juanito..."

