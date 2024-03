La reacción de la Virgen María al ver morir a Jesús que nos enseña cómo afrontar el dolor

El camino de Jesús con la Cruz, camino de su muerte, es un acontecimiento que no se ancla en el pasado. Ese trayecto, se sigue recorriendo en cada de uno de nosotros y, en esta Semana Santa, a través del pódcast original de COPE'Vía Crucis. Meditaciones en las estaciones de la Cruz' apreciamos como cada estación tiene su encaje en la actualidad. Y en esta segunda temporada, el dominico Vicente Niño nos invita a reflexionar sobre ello.



La injusticia detrás de cada condena

"¿Te has parado a pensar que en demasiadas ocasiones nos convertimos en jueces condenatorios de los demás? De quienes no piensan o ven el mundo como nosotros", nos pregunta el Niño, haciendo referencia a esa primera estación del Vía Crucis 'Jesús es condenado a muerte'. Porque esa condena de Jesús a muerte es un síntoma de intolerancia, de "no ver al otro más que en lo que tiene de distinto a mí. La condena de Jesús es la condena del inocente por razones propias y egoístas".

Y esta reacción, es fruto del miedo. Porque Pilatos no condenó a Jesús por convicción propia, lo hizo por miedo a la reacción del pueblo. "Es legítimo y bueno tener convicciones, cuidar la identidad. Pero cada condena, de fondo, encierra una profunda injusticia: la de tener al otro por un todo, tomando sólo la parte que lo separa de mí", asegura Vicente Niño.

Audio



La Cruz que cargó Jesús no era solo suya. En ella, estaban todos nuestros pecados y él decidió asumirlos como propios. Por eso, Niño, nos invita a preguntarnos "¿Con cuántas cruces cargamos a los demás que podríamos evitarles?". Y eso, ¿en qué se podría traducir hoy en día? En cosas tan sencillas como "nuestras reacciones destempladas,nuestros miedos, nuestros enfados, nuestras preocupaciones".

Esta es una reacción propia del egoísmo, de "olvidarnos de los demás y de sus propias situaciones para dejar que solo el yo, sea el centro de todo cuanto existe".

Audio



"El inmenso valor del perdón"

Y esa Cruz con la que nosotros cargamos a los demás, tiene "el inmenso valor del perdón". En la tercera estación del Vía Crucis, 'Jesús cae por primera vez', Vicente Niño asegura que "No hay vida ninguna que no tenga caídas en su historia. No hay vida ninguna sin errores, sin pecados, sin momentos de desacierto y daño cometido. Los seres humanos estamos hechos así. Algo, tan real, tan de toda biografía, que nos sitúa de frente a la necesidad del perdón.Necesitamos ser perdonados".

Y esa capacidad de perdonar, no solo reside en Dios, también en nosotros mismos cada día. Esto símplemente nos enseña que "otro antes que tú perdonó total y radicalmente". Por eso, Niño nos dice "que si Dios mismo es capaz de perdonar tu caída, cayendo él mismo bajo el peso de nuestros males, nosotros estamos llamados siempre a hacer lo mismo. Tú estás llamado siempre a hacer lo mismo"

Audio



¿Es el camino de la Cruz un camino solo de tristeza? Para Niño, la clave está en su madre, en la Virgen María porque "mirar a María, al pie de la cruz, tendría que recordarte una máxima que sacamos de la pasión de Jesús: si algo no ha terminado bien, aún no ha terminado del todo".

Por tanto, el camino de Jésus con la Cruz, y así se ve en esta segunda temporada de 'Vía Crucis: Meditaciones en las Estaciones de la Cruz', es un camino de esperanza. Asegura Vicente Niño que esa esperanza es "confianza en Dios".

Audio



Además, esta Semana Santa es un buen momento para, como nos dice Vicente Niño, preguntarnos cómo podemos ayudar a los que tenemos cerca. Porque actuar como Simón de Cirene en durante el Vía Crucis, nos demuestra que los actos heroícos y de generosidad "se juegan en lo pequeño y escondido".

"No hay fuegos de artificio brillantes cuando de amar se trata, porque en la donación generosa ordinaria, está presente el Señor Jesús amando y sosteniendo, con nuestro concurso, a llevar las cruces de otrosí", asegura Niño.

Audio



'Vía Crucis: Meditaciones en las estaciones de la Cruz'

Las 14 meditaciones de las que se compone este podcast, narradas por el dominico Vicente Niño, son como parte de una conversación hoy día. Son de actualidad, con la convicción de que la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, lo que recorremos en el viacrucis, no son tan solo acontecimientos históricos sucedidos hace dos mil años, sino que siguen llegando hasta hoy. Iluminan el presente. Pero más aún. Lo traspasan, lo informan. Cada acontecimiento de hoy tiene los ecos y las huellas del acontecimiento central de la historia humana: la encarnación del Verbo.No son meditaciones estrictamente bíblicas, ni mera recreación espiritual de cada una de las estaciones. Intentan ser reflexión de cómo la experiencia de la Pasión sigue hablando hoy en nuestro tiempo y nuestro mundo.