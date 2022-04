Roxanne de The Police, nació en París.

Los londinenses The Police, aún no habían saltado a la fama, aunque ya hacían sus pinitos y tenía sus bolos, incluso más allá de su país. La historia de esta canción sale precisamente de una de esas actuaciones. En este caso, en París. El grupo, formado por Sting, Andy Summers y Stewart Copeland iba a actuar en la capital francesa como teloneros del grupo punk inglés, The Damned. Llegaron de víspera y cada uno salió por su cuenta a dar una vuelta. En el paseo de Sting, se cruzó una calle llena de prostitutas, era la primera vez que veía esto en las calles. Las veía hermosas, pero en su cabeza, Sting empezó a crear una melodía inspirada en lo que podría ser una historia de amor con una de ellas. Una a la que llamó Roxanne, pero hay un por qué de ese nombre.

Para explicarlo, nos acercamos al lugar en el que se hospedaron aquella noche. Un pequeño hotel en el que, en el vestíbulo, había un poster de la obra de teatro "Cyrano de Bergerac". En esa obra, Roxanne, es la chica que Cyrano intentaba conquistar sin éxito.

El caso es que, el concierto del día siguiente para el que se habían desplazado, se canceló. Así que, en aquel momento, no les pareció un viaje muy afortunado. Poco sospechaban en ese momento, lo fructífero de aquella visita a París. No se imaginaban todo lo bueno que les traería aquella anécdota.

Roxanne se convirtió en el primer éxito internacional del grupo, aunque es cierto que en el momento de su publicación el 7 de abril 1978 fue un fracaso e incluso algunos medios como la BBC se negaron a emitirla. Hasta que llegaron a estados unidos. Cuando The Police empezó a tocar allí, el álbum "Outlandos D´Amour", empezó a venderse y en gran medida por el impulso de Roxanne.

Por cierto, recientemente,Sting ha venido el catálogo completo de sus canciones en solitario, además de las que compu?so para The Police, a Universal Music, se cuenta que por mas de 250 millones de euros

Desde entonces han sido muchas las voces que se han animado a reinterpretar este clásico.

En el programa escucharemos por ejemplo la versión de George Michaelque, por cierto, este verano estrena película y reedición de su álbum "Older". Seis años después de su muerte, se podrá ver en cines, el 22 de junio, "George Michael Freedom Uncut", un film en el que el cantante narra en primera persona, su vida, con sus luces y sus sombras, su recorrido profesional y vital. En las fechas de su muerte se encontraba en plena producción del film. Además de eso, el 8 de julio, se reedita "Older", remasterizado, con 27 temas inéditos.





Otra de las versiones, llega de la mano deDef Leppard, que también son actualidad. El 27 de mayo publican su álbum "Diamond Star Halos" y después, comenzrán su gira “The Stadium Tour”.

Pero hay más versiones por descubrir, para eso, te invitamos a que le des al play y pases un rato entretenido con nosotros.