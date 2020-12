MARTIKA: Toy Soldiers

MARTIKA es una cantante, compositora y actriz de pop estadounidense.

Su nombre real es Marta Marrero nació en California. Hija de cubanos, de origen canario, que emigraron a EEUU.

Como cantante, lanzó dos álbumes de éxito internacional a fines de la década de 1980 y principios de los 90, vendiendo más de cuatro millones de copias en todo el mundo.

La vimos por primera vez en la película Annie, entonces una niña, interpretando a una bailarina huérfana. Después siguió su carrera en Tv en una serie de variedades musicales para niños de Disney Channel Kids Incorporated, interpretando a Gloria.



Tras su paso por tv, lanzó su primer álbum "MARTIKA" en 1988, del que se vendieron más de 3 millones de copias en todo el mundo. En ese trabajo encontramos temas como "More Than You Know", también la rompedora versión del tema de los 60 "I feel the Earth Move" de Carol King y por supuesto la canción definitiva, "TOY SOLDIERS".



En 1991, apadrinada por Prince, publicó "Martika's Kitchen". El artista de Mineapolis compuso uno de los temas de ese disco y colaboró en la composición de otras tres canciones más. Pero a pesar de vender más de un millón de copias de aquel trabajo, aquella cifra, se consideró un fracaso en comparación con el primer álbum.

Tras ese segundo álbum, decidió alejarse del éxito. La fama, las giras, el negocio de la música en toda su crudeza, pudieron con ella y se alejó de ese mundo.



Desde entonces, ha ido emprendiendo distintos proyectos como compositora, actriz y cantante. Por unos años cambió su nombre artístico de MARTIKA por VIDAL EDIT. También grabó con su marido Michael Mozart, un disco llamado "OPPERA", que no llegó a más.

En 2012 publicó el tema "Flow With The Go" que se convertiría en el single presentación de un álbum llamado "The mirror Ball", pero ese disco nunca llegó.

Foto Martika: www.martika.com