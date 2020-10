YOUR THE ONE THAT I WHANT, tema escrito por John Farrar, miembro del grupo The Shadows.

Tema incluido en la BSO de la película GREASE estrenada el 16 de junio de 1978. Destrozada por la crítica cinematográfica y aplaudida por el público, fue un rotundo éxito de taquilla.

Grease, basada en el musical del mismo nombre, ambientado en los años 50, escrito por Jim Jacobs y Warren Caseyen en 1972 quienes, según se desprende e un artículo de la revista Vanity Fair, eligieron ese título, Grease,en homenaje a una época en la que todo era grasiento: la gomina de sus peinados, el aceite de los motores de los coches que conducían y la grasa de la comida que consumían.

Esta película ha sido un rotundo éxito durante décadas. Tanto es así, que se va a rodar una serie. Inicialmente contratada por HBO, pero que finalmente declinó el proyecto y lo ha retomado la productora de la película original, la PARAMOUNT. La serie se llamará "Grease: Rise of the Pink Ladies".

Y ojo porque el proyecto alcanza incluso la idea de hacer una precuela de GREASE, basada en el verano en el que Dany y Sandy se conocieron. Es decir, la parte previa a la película original.

Sin embargo la película original, nació entre muchas dudas, problemas, improvisaciones. Planificada en 5 semanas, rodada en dos meses, dirigida por Randal Kleiser bajo la producción de Alan Carr y Robert Stigwood.

En 1982 se hizo Grease 2, un desastre comercial protagonizado por una ingenua desconocida llamada Michelle Pfeiffer. Le daba la réplica el actor británico Maxwell Caulfield.