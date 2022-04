ALPHAVILLE: Big In Japan

La banda alemana Alphaville, de estilo New Wave y el Synth Pop, empezó en 1982 llamándose Chinchilla Green, luego Forever Young y finalmente, Alphaville.

Lanzaron Big in Japan en 1983 como single y fue un éxito, que incluyeron en 1984, en su primer álbum, "Forever Young".

Es una canción oscura, ambientada en el Berlín Occidental de finales de los 70, que habla de dos amantes adictos a la droga. No son hechos reales, pero sí está inspirada en unos amigos de la banda, que frecuentaban los alrededores del Zoo de la capital alemana, que parece ser, era una zona en la que se movía mucha droga. La pareja de la historia de la canción anhela poder dejar la adicción y se imaginan vencedores de la batalla contra las drogas, en otro mundo, otro plano, en otro lugar imaginario.

BIG IN JAPAN es una expresión que se adjudicaba a grupos de música occidentales que, sin haber logrado triunfar en su tierra, sí habían tenido éxito en Japón.

De esta manera, se hila el Big in Japan, con la historia de estos dos enamorados, que, viéndose perdedores en su día a día con la heroína, se imaginan ganadores en otra vida.

Pero hay más anécdotas unidas a este título.

Resulta que Marian Gold, vocalista del grupo, incluyó la expresión Big in Japan, por un disco que compró, de una banda llamada así precisamente BIG IN JAPAN. Cuando estaba escribiendo la canción, se acordó de eso y pensó que encajaba perfectamente en la historia.

Más curioso aún es que Alphaville, arrebató el puesto número 1 con Big in Japan en 1984 a Frankie Goes To Hollywood que triunfaba con RELAX y resulta que el cantante, Holly Johnson, formaba parte originalmente de BIG IN JAPAN.

En el programa de hoy repasamos las versiones que se han ido haciendo a lo largo de las décadas sobre esta canción. Te invitamos a que, como nosotros, te sorprendas con el gran resultado de esta canción llevada a otros estilos musicales.