TM61 Valira, Sienna, Mad Cool y más novedades musicales

Y los tiempos modernos de esta semana comienzan con las últimas novedades que nos llegan desde el Mad Cool Festival de Madrid. Un total de 28 nuevos nombres se han sumado a uno de los festivales más esperado y con mejor cartel del año, el Mad Cool Festival: Cat Power, Gossip, John Marr, The Empire of the Sun, se suman a los ya confirmados The Cure, The Chemical Brothers o The National, entre otros. El 11, 12 y 13 de julio, el recinto de IFEMA Valdebebas, volverá a acoger una nueva edición del festival madrileño, que además ofrecerá una “Welcome party” el día 10 con artistas, atención como, Rosalía, Likkyli, The Cat Empire o Metronomy, entre otros.

Más confirmaciones, las que nos llegan del Low Festival de Benidorm: Fischerspooner. Carolina Durante, Second, Cupido y Mastodonte. Cinco nuevos nombres que compartirán escenario con grupos como Viva Suecia, Vetusta Morla, New Order, Cut Copy o Foals, entre muchos otros. Benidorm acogerá la undécima edición del Low Festival del 26 al 28 de julio.

Los madrileños Vetusta Morla son los primeros confirmados para la decimonovena edición del FIZ Festival que se celebrará el 28 de septiembre en la Sala Multiusos de Zaragoza. Otro gran festival que vamos a disfrutar es el San San Festival con artistas como Xoel Lopéz, Fuel Fandando, Varry Brava, Izal, Love of lesbian o los catalanes La Casa Azul.

El Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid acogerá durante los meses de julio y junio, la cuarta edición de uno de los festivales más especiales de nuestro país, "Las Noches del Botánico". En apenas un mes, desde que se pubicaran los primeros nombres y salieran a la venta las entradas, se han vendido más de 40.000 localidades para los diversos conciertos que copan este festival que ya ha dado por cerrado su cartel.

C. Tangana, Beret, Arnau Griso, Los Zombie Kids, Dab Gyal, Rulo y la Contrabanda o los madrileños Miss Caffeina son algunos de los grandes artistas que disfrutaremos en la primera edición del Riverland Festival, un evento paralelo a la celebración del Descenso Internacional del Sella, que tendrá lugar en Cangas de Onís los días 2, 3 y 4 de agosto.

El 29 de septiembre la maravillosa isla de Gran Canaria acogerá la segunda edición del Gran Canaria SUM Festival. Texas Fangoria, Miss Caffeina, Sidecars, Carlos Sadness, Second, Guineo y los granadinos, Niños Mutantes, son los nombres que pasarán por los dos escenarios de los que dispondrá el festival, además de poder degustar la gastronomía canaria y descansar en la amplia zona de relax.

El valenciano Alex Ruiz es quien se esconde detrás de Sienna y de este nuevo temazo que acaba de estrenar “Solo te noto a ti”, una canción en la que la letra y la melodía nos enganchan desde el primer acorde y nos transportan a una nueva dimensión sonora que tenemos muchas ganas de conocer cuando se estrene el disco al completo. El próximo 26 de abril estará actuando en la Sala El Tio Molonio de Valladolid y el 4 de mayo en el Loco Club de Valencia.

También hablamos de Valira, el grupo formado por el guitarrista de la Raiz, Juan Zanza, y que publicó su primer larga duración, “Ecos de Aventura” el pasado mes de marzo. Un disco redondo del que charlamos largo y tendido. No puedes perderte su directo arrollador el 13 de abril en la sala Fussion de Valencia, el 11 de mayo en la Sala Apolo de Barcelona, el 8 de junio en la Sala Mon Live de Madrid y el 15 de agosto dentro de la programación del Cooltural Fest de Almería.

Y el broche final de los Tiempos Modernos viene protagonizado por el Contempopranea.