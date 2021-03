TM160 ELYELLA, Arde Bogotá, L.A. y más novedades musicales

Bienvenidos, una vez más, a los Tiempos Modernos de la Cadena COPE. Ya estamos en marzo, un mes al que ya le tenemos mucho miedo y no es para menos porque hace un año que nuestras vidas cambiaron por completo y nos vimos obligados a confinarnos. Pero, como de eso no queremos volver a oír a hablar, te traigo mucha y muy buena música, cargada de estrenos semanales que no pueden ser más espectaculares. Así pues, de todos ellos, es de lo que te quiero hablar a continuación que hoy empiezan con “La historia interminable” de ELYELLA en la que disfrutamos de las maravillosas voces de Marc Ros de Sidonie y de Magüi de Ginebras.

Otro de los estrenos más esperados de la semana ha sido “Millenial” de Arde Bogotá.

Seguimos repasando lanzamientos y nos paramos ahora a escuchar a Love of Lesbian con Enrique Bunbury. Esto es “El Sur”.

Del estreno de un single vamos con la publicación de un gran disco. Pasado Futuro de Melifluo.

Otro de los discos de la semana ha sido sin duda el nuevo álbum de Califato Ÿ, “La Contraçeña”

Los estrenos de esta semana pasan también por lo nuevo de L.A. “Spend My Time”

Nos vamos ahora directas a escuchar lo nuevo de Grande Amore. Esto es “Vémonos no Baño”.

Los madrileños Menta acaban de presentar “Esperar”, un nuevo temazo en el que la voz de Meji se funde a la perfección con las guitarras potentes, bajo y la batería marcada de Rodrigo, Nico, Pedro y Lucas.

Después de repasar los estrenos y las novedades musicales nos queda aún tiempo para recordar un concierto muy esperado. El de los sevillanos, Karavana.

Y el broche final de los Tiempos Modernos llega protagonizado por Kracauer que han decidido poner un punto y final a la aventura musical gracias a la cual nos dejan dos grandes trabajos y temas tan geniales como este “Como Molly Ringwald” con el que hoy llega la hora de la despedida y aprovechamos a darles las gracias por su música deseándoles siempre lo mejor.