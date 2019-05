Xavier Calvet: "Es mágico que alguien pueda sentir lo mismo que has sentido tú con la música" 

Hoy los Tiempos Modernos se ponen en marcha con la deliciosa voz de Xavier Calvet. Su nuevo disco “Crosswinds”, vio la luz el viernes 22 de marzo, un álbum que realiza un viaje musical del que no queremos bajarnos. Su anterior trabajo, Firebird, le hizo revivir de las cenizas como un Ave Fenix y volver al circuito musical tras un duro golpe que, inesperadamente, la vida le propinó.

Más de doce años de experiencia le acompañan a sus casi 40 años. Un buen puñado de años como profesional de la música en los que ha tenido la suerte de compartir momentos con muchos músicos, diferentes grupos... Una mezcla perfecta que ha generado la inspiración que Xavier ha conseguido plasmar en las 11 nuevas canciones que nos encontramos en "Crosswinds". Once nuevos temas que fuimos conociendo poco a poco antes del extreno total. ¿Y como se selecciona un single? Xavier lo tiene claro: "Me gusta hacer participes a todas la gente que me ayuda de las decisiones que se toman", entre ellos, su productor Santi García.

En una época en la que todo está lleno de filtros, Xavier Calvet llega directo al corazón y al alma, "un artista lo que intenta es ser fiel a si mismo e intentar que las emociones que viven lleguen a la gente con cuantos menos filtros mejor", dice Xavier, que tiene claro además que “no habría llegado donde estoy si no fuera por el aprendizaje desarrollado gracias a mi grupo”, y añade, "me da la sensación de que he hecho muchas cosas en la vida pero se que queda mucho aún por hacer. Cada vez pesa más las responsabilidad, combinar la música con el trabajo para poder seguir a flote. No quiero caer en el pesimismo, muchos de los mensajes de las canciones me los dirijo a mi mismo. Aunque las cosas se pongan difíciles hay que seguir adelante”. Xavier Calvet es uno de los grandes cantautores del momento y lo deja claro en este "Crosswinds" que nos tiene completamente enamorados.

Próximos conciertos:

** Barcelona - 18 mayo - Fábrica Moritz (dentro del ciclo Backstage)

** Madrid - 13 junio - Café Berlin