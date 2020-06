Hinds: "Hemos arriesgado mucho cambiando radicalmente de sonido"

Los Tiempos Modernos se encienden hoy al ritmo del nuevo trabajo de las Hinds que verla la luz el próximo viernes 5 de junio. “The Prettiest Curse” se publica a través del sello británico “Lucky Number” y es que si hay una banda con proyección internacional en nuestro país, son ellas, las 4 chicas que dan vida a uno de los grupos más necesarios a nivel nacional. Carlota Cossials es una de las vocalistas y guitarrista de Las Hinds y nos atiende a solo 4 días del estreno de uno de los discos más esperados del año.

Cuando decimos que las Hinds son uno de los grupos con más proyección internacional no lo decimos por decir y es que las madrileñas tenían preparada una gira mundial que les iba a llevar por gran parte de Europa y América con este nuevo trabajo. “The Prettiest Curse” iba a publicarse el pasado 3 de abril pero ante la pandemia decidieron esperar y ver qué ocurría. Ahora llega el momento de mostrar este esperado trabajo pero lo harán sin gira a la vista por lo menos para el 2020. Eso sí, tienen muy claro que en cuanto puedan se subirán a un escenario para dar rienda suelta a todos los nuevos temas que componen este álbum, incluidos los que ya conocemos: “Riding Solo”, “Good bad Times”, “Come back and love me” y el último “Just like kids”.

Si algo nos llama la atención del las Hinds en “The Prettiest Curse” es el cambio de sonido “radical” como dice Carlota. Tenían muchas ganas de darle más importancia al sonido, sin dejar de lado las letras, por supuesto, pero pensando más en esos directos tan potentes con los que siempre nos han deleitado dándoles una vuelta de tuerca. Confiesan también que siguen siendo muy directas con sus letras, más incluso que antes, y que si algo tienen que decir, lo harán, y además cantando. Este estilo renovado está teniendo muy buena acogida entre los seguidores que esperamos impacientes el estreno al completo del tercer álbum de la girlband madrileña. Aún falta tiempo para poder verlas sobre un escenario, eso sí, nos les importa reinventarse, de hecho, les encanta hacerlos y poder llevar a cabo iniciativas musicales como la de sus colegas de Belako de gira en los autocines. Ahora solo nos queda esperar a que todo eso se materialice y disfrutarlas más que nunca y bailar, cantar y saltar al ritmo de “The Prettiest Curse”.