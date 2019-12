Carmen Boza: “El cariño de la gente aporta luz al momento oscuro que a veces me persigue”

Los Tiempos Modernos de hoy se encienden al ritmo de Carmen Boza. La Gaditana está a punto de terminar la gira con su último disco “La Caja Negra” y además nos brinda un nuevo single “Un Golpe de Suerte”. Sin duda la suerte es nuestra por contar con ella esta tarde aquí en los Tiempos Modernos. Llega al estudio con su inseparable guitarra a la espalda. Es como una extensión de su cuerpo que le acompaña allá por donde va y a cualquier hora del día. Porque cualquier momento es bueno para acariciar esas 6 cuerdas de las que emana un sonido único y especial. Porque así es Carmen Boza, única y especial.

Un Golpe de Suerte ✨https://t.co/PhwG5osCZb — Carmen Boza (@holamellamoboza) November 8, 2019

“Toco mejor que canto”, afirma tranquilamente, aunque realmente las que la disfrutamos no sabemos diferenciar. Nos gusta todo de ella. Y así se lo ha demostrado todas aquellas personas que le han disfrutado durante toda su gira. Más de un año en el que “La Caja Negra” ha estado sonando por todo el territorio nacional y también más allá. Porque Camen Boza ha tenido la suerte.

“El cariño de la gente aporta luz al momento oscuro que a veces me persigue”, se confiesa. Y es que no le tiembla el pulso al afirmar que hay épocas en las que no se encuentra bien mentalmente y que gracias a la ayuda necesaria acaba viendo la luz. Ayuda que también viene por parte de todo ese público que le ha agradecido con un aplauso, con una mirada, una sonrisa o diciéndoselo directamente, que gracias a ella, se siente mejor.

“El pesimismo, el desánimo que hoy pesa sobre el alma continental, se parece mucho al del ave de ala larga, que al batir sus grandes remeras se hiere contra los hierros del jaulón.” — Carmen Boza (@holamellamoboza) December 6, 2019

Los conciertos de su gira le han hecho ver que “todos necesitamos sentirnos comprendidos”. Poder estar en un sitio con mucha gente y ser a la vez algo privado ella lo siente como algo especial. Su voz, su guitarra, su banda... todo nos emociona. Por eso mismo hay que ir el 21 de diciembre a la sala La Riviera. Promete ser un fin de gira especial y por supuesto, maravilloso. Como ella, maravillosa.