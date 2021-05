La labor infinita de la Iglesia, protagonista en la Memoria Anual de Actividades 2019

Me he encontrado en una página web un artículo que me ha resultado muy interesante porque viene a contar lo que ha hecho la Iglesia católica en España durante un año entero, es la Memoria de Actividades que la Iglesia presenta todos los años. De la Iglesia siempre tenemos mucho que aprender porque la Iglesia es la gran desconocida o cada vez es menos conocida y por eso tenemos que hablar de ella.

Es la Memoria de Actividades que acaba de presentar la Iglesia y me parece un ejercicio interesante que tantas instituciones realizan. Lo primero que me he encontrado es que tiene dos partes: la primera relativa a la actividad económica porque la Iglesia recibe una parte de su financiación a través de la asignación tributaria de los contribuyentes y da cuenta de que ha hecho con el dinero recibido. Sin embargo, en la parte más amplia la Iglesia da cuenta de todas sus actividades.

Da muy bien la idea, en cifras, de lo que son los rostros de la Iglesia católica, las personas que trabajan en la vida de la Iglesia y son sostenidas por su apoyo espiritual, humano y material.

La memoria de 2019 recoge en la actualidad más de 100.000 datos. Se han auditado para la Memoria el 80% de las diócesis españolas. Mientras que en la primera Memoria que se realizó en 2007 se recogieron los datos de 78 indicadores, en la que se presenta este año se recogen más de 400 indicadores. Cada año la Memoria es más profunda y recoge más temas.

Lo primero que se presenta es la parte económica y da cuenta que la Iglesia ha recibido a través de la asignación tributaria 301 millones de euros. Una parte importante de este dinero se destina a las diócesis para sostenerles y ayudarles.

Dice la Memoria que la Iglesia realiza tres actividades: anunciar el Evangelio, vivir la Fe y vivir la caridad con el prójimo. En esta misión de la Iglesia participan los fieles laicos, la inmensa mayoría de la Iglesia en España. Además, realizan esta misión los que viven una especial consagración. Algunos han sido llamados a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Si hacemos algo de memoria, nos encontramos que hay 13.500 entidades religiosas y asociaciones de fieles promueven múltiples iniciativas, hospitales, centros de salud, atención a los inmigrantes. Hay también 86 asociaciones de laicos que tienen un ámbito nacional y que reúnen a 413.000 miembros.

La otra pata de la vida de la Iglesia en España es la vida religiosa, las personas consagradas, las instituciones de monjas y vida religiosa. En España hay 411 institutos religiosos a la que pertenecen 37.000 religiosos que viven en 4.600 comunidades. 8.739 monjes y monjas de clausura viven en los 751 monasterios que hay en España. 70 diócesis con 22.993 parroquias, más de 11.000 rurales. Atienden las parroquias 16.960 sacerdotes y 465 diáconos permanentes.

¿Cómo se realiza el anuncio del Evangelio? Fundamentalmente en 4 ámbitos: el de la catequesis, los centros educativos donde estudian millones de alumnos y reciben una formación para ser personas según el modelo de Jesús. Otro ámbito de anuncio del Evangelio son los misioneros, 11.000 españoles en 135 países. Personas que dan su vida y se desplazan a cualquier lugar del mundo para estar con los más desfavorecidos.

La cuarta pata del anuncio del Evangelio es el patrimonio. Cuando ves un retablo, una catedral, un monasterio, una peregrinación, una romería se te está anunciando el Evangelio.

La parte de la celebración es la de los sacramentos, la que se realiza en las parroquias mayoritariamente. Dan cuenta de miles de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios...Más de 9 millones de personas asisten a Misa regularmente. El evento dominical que más gente congrega no es el futbol, es la Misa. En España, en un año, se celebran más de 9,56 millones de Eucaristías.

Es muy difícil que no haya, al lado de ti, en tu vida diaria, que no te cruces con la actividad asistencial de la Iglesia. La vida de caridad llama a mucha gente a vivir y celebrar la fe. En España ha habido más de 4 millones de personas que han recibido un beneficio directo por la acción socio-asistencial de la Iglesia. Se dice pronto, pero viene a ser un 10% de la población española ha tenido un contacto directo con la ayuda de la Iglesia. Se han beneficiado de la labor que se realiza en los 9.100 centros de la Iglesia de todo tipo: hospitales, ambulatorios, casas para ancianos, centros asistenciales para personas en dificultad, para promover el trabajo, asistencia a las mujeres, actividades para la Pastoral de la Salud o la Penitenciaria.

Uno se acerca a esta Memoria de la Actividad y se encuentra con una Iglesia Católica que solo conoce la Misa del domingo o la catequesis donde van sus hijos, pero es una labor infinita del que tú también puedes participar, ver que puedes hacer por los demás para celebrar, anunciar y compartir la fe.

Tienes una misión por delante.