Rayden: "Hemos enviado un dossier de 93 páginas para mi puesta en escena del Benidorm Fest"

Rayden pisa fuerte en su camino a Eurovisión. El cantante ha tirado de arrojo para embarcarse en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Y es que tras llenar un Wizink Center y convertirse en uno de los artistas con mayor reconocimiento de nuestra música, el madrileño presenta al Benidorm Fest el tema "Calle de la llorería" para lograr el pasaporte a Eurovisión.

"Sería la primera chirigota que va al festival", dice riéndose durante una entrevista en el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE. Pero aunque los eurofans y buena parte de la prensa especializada le otorga el cartel de favorito junto a Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, él prefiere quitarse presión. "He descubierto el significado de ser el 'dark horse' de esta carrera. Aunque lo que más me ha impresionado es la recepción que ha tenido la canción fuera de España", ha dicho.

Rayden despuntó en 2006 tras ganar un concurso internacional de rap, un género traidcionalmente denostado en España pero que - en su opinión - cada vez está ganando más peso. "Ya no es como antes. Ahora sí se valora al rap. Si alguien lo denosta es no se quiere dar cuenta de la realidad. El rap copa la lista de lo más escuchado y los carteles de festivales. Quizá todo se deba a que algunos medios generalistas se han quedado con algún cliché de hace veinte años", dice.

El Benidorm Fest será su primera experiencia y también la última. Al menos, en solitario. "Va a ser la única vez que me presente estando en primera línea de fuego. Este festival es un trampolín muy bestia y hay que echarse a un lado para que la gente escuche a otros artistas. Pero en un futuro sí me veo presentándose produciendo a alguien, escribiendo alguna canción o tal vez en alguna colaboración con otro artista", subraya.

Lo que está claro es que Rayden va a plantar cara a finales de enero en Benidorm. Para su puesta en escena ha enviado un dossier de... ¡93 páginas! "La escenografía no tendrá nada que ver con el videoclip. De hecho, ya estaba preparada mucho antes. El dossier que hemos enviado tiene 93 páginas. Todo está minutado y al segundo y no hay margen para el error", dice.

Sólo le da miedo el maldito coronavirus. Y para probar que está en alerta se ha hecho un test de antígenos en directo mientras COPE le hacía la entrevista. "Yo tengo un hijo de cinco años y cada día que vuelve del cole es una lotería. Me da miedo que se derrumbe todo lo que estamos preparando. No es que sea hipocondríaco, es que puede pasar", ha dicho. Por suerte, el resultado de este test de antígenos ha dado negativo.

En el plano personal, Rayden también está en su mejor momento tras conocer a Beatriz, su chica. "Es increíble encontrar a una compañera con la que hacer equipo. Yo nunca había admirado antes a una pareja y nunca me había complementado tanto con alguien. Estoy muy feliz. Cuando me dijeron que estaba dentro de la preselección estaba subiendo a su casa y le dije: '¿No le vas a comer la boca al seleccionado para el Benidorm Fest?' La verdad es que me siento muy respaldado por mi entorno", esgrime.

Sólo los titulares de sus entrevistas en algunos medios de comunicación han emborronado el feliz camino de Rayden hacia Eurovisión. "Ningún artista tiene que estar todo el rato mirando todos los titulares para ver si se transmite bien lo que se ha dicho. Es una cosa que quiero destacar porque es una inquietud que comparto con mis compañeros de gremio. Tenemos pavor a que se descontextualicen nuestras palabras o que se entienda completamente lo contrario a lo que se ha dicho", se queja.