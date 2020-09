Karina, sobre "Pasaporte a Dublín": "Había cierta rivalidad entre los cantantes que participamos"

"Pasaporte a Eurovisiòn" se tomó como una obligación invitar a su primer programa a Karina, la ganadora de la preselección más importante organizada por TVE para el festival: "Pasaporte a Dublín". Una artista conocida por todos, inconfundible y con una carrera trufada de éxitos, incluyendo el tema “En un mundo nuevo” con el que representó a España en Eurovisión 1971. Hace casi ya cincuenta años.

Karina fue la vencedora de un concurso en el que también estuvieron Nino Bravo, Rocío Jurado, Junior, Encarnita Polo o Concha Martínez Piquer. Durante su entrevista en este podcast, Karina recuerda que acudió a "Pasaporte a Dublín" con muchos nervios porque sentía que su carrera estaba en juego. "Yo venía de lograr unos éxitos muy grandes y tanto mi discográfica como mi familia temían que mi futuro en la música pudiera quedar en entredicho si no ganaba. Pero yo quería estar presente en 'Pasaporte a Dublín' porque iban compañeros extraordinarios y muy importantes. Y sabía que mis seguidores me iban a votar sí o sí. Había muchas ganas de que Karina fuera a Eurovisión", ha contado.

La cantante andaluza ha admitido que había rivalidad entre los participantes, aunque finalmente ella fue la elegida para representar a España en Eurovisión. "Fue una responsabilidad muy grande, pero yo iba muy tranquila porque llevaba un tema hecho a mi medida y que hablaba de ilusión y esperanza", cuenta.

Karina también ha explicado a los fans del festival el motivo por el que no se escuchó la primera frase de su canción. ¿Fue un error técnico? ¿Se olvidó de la letra? Ella lo aclara: "Fue un error humano. En el ensayo general entré tarde al escenario y no pude decir la primera frase. El técnico de sonido entendió que la letra de la canción arrancaba ahí y el día de la final no me abrió el micrófono hasta entonces", cuenta.

La artista también nos ha hablado de su vestido, muy famoso por el gran agujero que tenía en la parte de abajo. "Era muy moderno para la época. El agujero, al que llamaron 'La Gatera', generó mucho interés en España y en el extranjero. Era muy sencillo pero efectivo", rememora.

Karina recuerda aquel festival de 1971 con mucha emoción. "Tengo unos recuerdos muy bonitos. Desde que me eligieron sólo trabajé para hacer la canción, grabarla en distintos idiomas y promocionarla. Había que trabajar muy duro. Pero son momentos imborrables en mi mente", finaliza.