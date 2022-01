Gonzalo Hermida, listo para triunfar: "Si voy a Eurovisión, me lo como con papas y lo reviento a cabezazos"

Cuando Gonzalo Hermida apenas tenía tres o cuatro años, la guitarra de su padre que veía en su casa era un objeto de enorme valor inaccesible. Un instrumento prohibido que destellaba y que él soñaba tocar. Años después, ese niño que ansiaba acariciar las cuerdas de aquella guitarra está ahora a sólo un paso de cantar ante doscientos millones de espectadores en el show televisivo más visto del mundo. El Benidorm Fest, la preselección que TVE ha organizado para elegir al candidato español en Eurovisión, es el último obstáculo que debe superar para llegar a esa cima.

Para ello, Gonzalo Hermida lleva el único arma que conoce: una canción que "habla por sí sola". Porque el artista de 26 años presume orgulloso ser el autor de muchas baladas 'corta-venas' que uno disfruta cerrando los ojos y abriendo el corazón. "Quién lo diría", su baza para el Benidorm Fest, es una dulce balada que habla de los reencuentros y los amores imborrables en el tiempo. "Quería ponerme intenso y pensar en dos ancianitos que se reencuentran tras tener una relación en el pasado. Los dos se sientan a tomar un café y la charla que mantienen es el beso que expresa lo que siempre queda dentro de uno", cuenta Hermida en una entrevista al programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE.

El cantante no duda en decir que "Quién lo diría" es "honesta" consigo mismo y con el tipo de música que hace desde hace casi una década. Lo cierto es que su tema es la única balada del concurso, algo que a sus ojos le perjudica más que le beneficia. "Venimos de llevar varias baladas a Eurovisión y la gente dice que eso juega en mi contra, pero todo se decidirá cuando la música hable sobre el escenario del Benidorm Fest", ha dicho.

Gonzalo se alegra de haber cogido el tren eurovisivo y cree que eso le ayudará a que más gente disfrute de su música. "Desde que me eligieron para participar me han pasado muchas cosas bonitas. Esta aventura es un tren muy bonito en el que me he tenido que montar forzosamente porque la música me ha empujado a ello", expresa.

Su novia, Julia Medina, también participó en la preselección de 2019 al formar parte del programa "Operación Triunfo". Y ella no ha dudado tampoco en apoyarle a la hora de tomar este rumbo. "Ella me dijo que pa'lante porque Julia cree que mi música tiene que llegar a más personas. Y me gusta que antes de Eurovisión haya un Benidorm Fest para demostrar a España lo que yo hago y que luego me elijan o no. Y si voy a Eurovisión, me lo como con papas y lo reviento a cabezazos. Da vértigo, pero cuando llega una oportunidad no te pueden temblar las piernas", explica.

Además, Gonzalo Hermida espera sacar disco en otoño. ¡Y no habrá solo baladas! "En mi disco habrá canciones 'corta-venas' pero también temas rollo popero-rockero y otros tipo esmeralda-soul-latino-flamenco. Esas son mis tres puertas a las que siempre voy a llamar en mis trabajos discográficos", zanja.