El día que Torremolinos estuvo a punto de organizar un festival de Eurovisión

Eurovisión 2022 todavía no tiene sede. Cinco ciudades italianas, entre ellas Milán y Turín, pugnan por ser las anfitrionas del próximo festival. A la espera del anuncio oficial, lo único seguro es que ninguna de las ciudades aspirantes ha albergado Eurovisión anteriormente, por lo que, elijan la que elijan, será la tercera ciudad italiana en sumarse a la extensa lista de sedes del festival.

Porque sí, los más de 60 años de historia de Eurovisión han dado para una lista muy larga cargada de datos y anécdotas. En 2022 vamos a celebrar la edición número 66. Por lo tanto, la lista de sedes es muy larga. No hay tantas ciudades como años, pero es una cifra alta. Concretamente 43 ciudades han albergado Eurovisión. 44 si contamos la sede de 2022.

Dublín ha sido la ciudad que más veces ha acogido Eurovisión. Su primera vez fue en 1971 y, hasta la fecha, lo ha organizado en un total de 6 ocasiones. Lo cierto es que es que Irlanda es el país que más veces ha ganado Eurovisión al contar con un total de 7 victorias. Y tampoco es un país muy grande, por lo que no es de extrañar que en la mayoría de las ocasiones hayan recurrido a la capital. La excepción se produjo en 1993, cuando el festival viajó hasta Millstreet, un pueblo al sur del país con unos 1.500 habitantes. Es como si España gana el festival y decidiera hacerlo en Zahara de la Sierra (Cádiz), que tiene la misma población.

¿Qué llevó a Irlanda a decidir que Eurovisión se iba a celebrar en un pueblecito tan pequeño? Este pueblo tenía un complejo ecuestre de unas 20 hectareas con un pabellón cubierto con capacidad para 8.000 personas. Unas cinco veces la población del municipio. Este pabellón se utilizaba para diferentes eventos, especialmente relacionados con la equitación. Su propietario se obcecó en que Eurovisión debía celebrarse en su pueblo y tras el triunfo de su país en 1992 llamó la televisión de Irlanda diciéndoles que les ofrecía gratuitamente el pabellón. Se formó tal revuelo en el condado con la noticia que las empresas de la zona empezaron a decir que ellos también iban a aportar económicamente para hacer posible el sueño de Millstreet. Y ya saben lo que se dice: a caballo regalado, no le mires el diente. Por lo que Irlanda aceptó hacer Eurovisión en ese pueblo.

Hacerlo en un pueblo tan pequeño fue un camino de rosas, por supuesto. Tuvieron que mejorar las infraestructuras del pueblo, incluyendo el propio pabellón y las vías del tren. Aun así, tuvieron que alojar a las delegaciones en Cork, que está a unos 57 kilómetros, y trasladarlas cada día en autobús al pueblo para los ensayos.

Irlanda, a pesar de haberlo hecho en 7 ocasiones, no es el país que más veces ha organizado Eurovisión. Es su país vecino, el Reino Unido. Los británicos han ganado 5 veces. Eso ha provocado que albergue Eurovisión por méritos de victoria en 4 ocasiones: En el ‘68, ‘77, ‘82 y ‘98. No son 5 porque una de esas victorias fue la del cuádruple empate en el ‘69 y el festival de 1970 se fue a Países Bajos. Pero bueno, a estas cuatro ocasiones debemos sumarle otras cuatro que hizo por temas de renuncias de otros países que no podían albergarlo. Es decir, que Reino Unido ha albergado Eurovisión en 8 ocasiones. Cuatro porque le correspondían por victoria y cuatro porque otros países declinaron hacerlo.

España sólo ha acogido el festival de 1969 tras el triunfo de Massiel, pero lo que muchos no saben es que otro certamen de Eurovisión estuvo a punto de celebrarse en nuestro país. La medalla de plata de Betty Missiego en Israel 1979 fue la que casi hizo que el Festival del siguiente años se viniera a España. En toda la historia del festival, tan sólo en cinco ocasiones el país anfitrión ha renunciado a organizar el certamen. Y en cuatro de ellas, Reino Unido se quedó la sede. La excepción fue 1980. Israel, que era el país ganador de 1979, decidió que no iba a organizarlo al año siguiente ya que no podían permitirse hacer dos festivales seguidos. Además, más tarde se retiraron porque la fecha de la siguiente edición coincidía con la fecha en la que se recuerda el día del Holocausto. La UER, siguiendo la tradición, propuso a Reino Unido organizar el festival. Pero la BBC, sorprendentemente, rechazó la oferta. Y fue entonces cuando saltó la noticia. En Andalucía ya se estaban moviendo diversas gestiones para hacer realidad un sueño: Festival de la canción de Eurovisión Costa del Sol 1980.

Realmente fue una propuesta que no nació de Televisión Española, sino que fue el propio Patronato de Turismo de la Costa del Sol la que la puso sobre la mesa. Eso sí, la propuesta incluía ya todo el presupuesto, unos 80 millones de pesetas de la época, y el recinto, que sería el Palacio de Congresos de Torremolinos. La Costa del Sol estaba más que dispuesta a hacer esa inversión con tal de traer Eurovisión a España.

¿Y por qué no se celebró al final el festival en Torremolinos? Israel no renunció a Eurovisión 1980 hasta el 21 de agosto. Por lo que esta propuesta de la Costa del Sol no se hizo hasta la última semana de agosto. Luego, la UER también se demoró mucho porque se lo propuso primero a Reino Unido... Llegó noviembre y los organizadores no sabían qué hacer. El tiempo se les echaba encima y parece que el plan de la Costa del Sol no cuajó porque no contaba con el tiempo necesario para organizarlo todo. Así que la organización prefirió darle el festival a Países Bajos, que habían propuesto reutilizar la infraestructura del festival de 1976.