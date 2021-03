Blas Cantó revela los cambios que tendrá "Voy a quedarme" en Eurovisión: "Hemos explotado su parte más íntima"

Blas Cantó apuesta por "Voy a quedarme". Pese a que los pronósticos no son halagüeños, el artista murciano está ultimando todos los detalles de la puesta en escena que - si la pandemia lo permite - veremos en la final de Eurovisión 2021. En una entrevista en el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE, el joven intérprete admite que está trabajando en una nueva versión de su canción, que se usará de forma exclusiva para su actuación del 22 de mayo en Róterdam (Países Bajos). "Hemos explotado la parte íntima de la canción, hemos hecho algún cambio en la segunda estrofa y también en el inicio a capella. Se va a mantener ese comienzo, pero con alguna modificación. La verdad es que estoy muy contento y muy emocionado", explica. La nueva versión no se va a comercializar y todavía está pendiente de su aprobación final, matiza.

Blas defiende "Voy a quedarme" como un tema en el que desnuda sus emociones y habla abiertamente de la dura pérdida de su abuela a causa del coronavirus. "Cuando yo canto esta canción no pienso en ganar. Pienso en el amor y en la ausencia que es presencia. Pienso en hacer una buena actuación y en disfrutarlo. Eurovisión es muy impredecible, cada año gana algo distinto y lo importante es cantar sobre algo real que te pasa a ti", explica. El sincero homenaje a su abuela queda plasmado incluso en el videoclip del tema, donde una anciana le permite recordar los buenos momentos vividos junto a su abuela. "Mari Luz tiene 79 años, mi abuela tenía 78. Ella representa todos los recuerdos que deja la gente que se va. Me apetecía ver qué pasaba dentro de mí al ver a Mari Luz haciendo de mi abuela. Veo el videoclip y me emociono mucho", explica.

El murciano tiene muchas ganas de acudir a Róterdam para presentar su propuesta y hablar con los otros candidatos. De hecho, con algunos ya habla de forma frecuente a través de las redes sociales. A lo largo de la entrevista, Blas expresa su emoción por ser el representante español en la cita eurovisiva, pese a que fue designado hace ya algo más de año y medio. "Ha habido momentos en los que este camino se me ha hecho largo, fundalmentalmente por las ganas que tengo de sacar canciones nuevas", ha contado.

Blas también ha querido explicar algunas de las desavenencias que ha tenido con Toñi Prieto, directora de entretenimiento de RTVE, y el resto del ente público en algunas de estas últimas semanas. Sobre la gala de elección de la canción - muy criticada por los eurofans por su falta de calidad - Blas se siente orgulloso por lo que él hizo y propuso. "También por lo que luché. Luché para que quitaran el fondo de estrellas del escenario, por ejemplo. O para que los vídeos no fueran tan largos. Pero al final es la casa quien decide. Estoy contento porque al final hemos abierto la puerta a que Eurovisión cobre la importancia que requiere en España. Y hemos cambiado la manera de hacer televisión", cuenta.

El representante español se siente arropado por TVE y con Toñi Prieto habla frecuentemente "para convencerla de muchas cosas". Para él, el gran reto de TVE es venirse hasta 2021. "Tienen que entender que Eurovisión es un formato muy moderno y creo que podemos hacerlo. Hay que ordenar las ideas y renovarse. No sólo exigir a lo de fuera, sino también a lo de dentro. Claro que hay interés de TVE por Eurovisión, pero es la manera de llevarlo a cabo. La lucha es intentar que mucha gente venga al 2021", expresa.

¿Y qué consejo daría a su futuro suceso en el festival? Blas no tiene duda: "Le diría que hiciera lo que le diera la gana, pero que use a su equipo. Que se protega y que delegue en gente de su confianza para no quemarse mucho".