Blanca Paloma: "El flamenco es la fuente infinita de la que siempre quiero beber"

Si cierras los ojos mientras escuchas "Secreto de agua", visualizas el darro corriendo a los pies de la Alhambra. Esta es la reflexión que Daniel Márquez, colaborador del programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE, dijo a la hora de valorar la canción que Blanca Paloma defenderá en el Benidorm Fest para ser la representante española en Turín 2022. Una forma poética de demostrar el sentimiento apasionado que despierta su tema entre aquellos en los que más cala. Y Blanca Paloma se ruboriza cuando escucha estos halagos. "Me parece muy bonito que alguien pueda decir eso de mi canción. Es lo bueno que tiene 'Secreto de agua', ya que despierta en las personas sentimientos muy diferentes pero muy hermosos", asegura.

Hace un mes, pocos la conocían. Ahora, sin embargo, es un de las señaladas para llevarse el triunfo en el Benidorm Fest. Y dice estar preparada en caso de ganar. "Para mí el Benidorm Fest es una oportunidad para que la gente me escuche, me conozca y que mis futuros trabajos sigan ese mismo camino. Si España está preparada para presentarse a Eurovisión con esta canción, yo no voy a ser menos. Es una gran responsabilidad, pero también un orgullo muy grande", asegura en la entrevista al mismo programa.

Pese a su gran acogida, 'Secreto de agua' nació como cabecera de una docuserie, aunque en TVE vieron el alto potencial del tema. "La propia casa la escuchó y dijo que encajaba en el certamen. Yo al principio me sorprendí mucho y no me visualizaba en Eurovisión. Tuve que decir que les llamaría al día siguiente. Pero cuando se te pone un reto así pensé que igual yo también tenía que aportar algo a ese certamen", señala.

El flamenco y la música de raíz se fusionan en este gran tema, valiente y diferente si lo comparamos con anteriores propuestas de España en Eurovisión. "Me extraña que no hayamos explotado el flamenco en Eurovisión. Entre todos los representantes españoles, yo me quedo con Remedios Amaya. Era una propuesta muy auténtica, muy de nuestra tierra y con mucho poderío que quizá no se entendió en ese momento. Creo que el mundo necesita de flamenco y es la fuente infinita de la que siempre quiero beber", asegura.

Para el Benidorm Fest, Blanca Paloma ha sacado una nueva versión del tema "porque necesitaba un carácter más de canción y en el contexto de un show, siempre respetando el mensaje de la canción porque para mí es lo más importante". Porque la esencia sigue ahí, como el darro corriendo a los pies de la Alhambra cada vez que alguien la escucha.