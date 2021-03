Beth Rodergas: "Me hubiera gustado ir a Eurovisión con una canción que sintiera mía"

Para muchos, siempre será la chica con rastas que un día de mayo de 2003 representó a España con un tema que ya forma parte de nuestra cultura popular. Pero 18 años después de aquella experiencia, Beth Rodergas se ha revelado como una intérprete autónoma, detallista y, sobre todo, ajena a la apisonadora de la industria musical. Y es que para Beth, su familia es lo primero. Mucho más que su carrera. Aunque en una entrevista al programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE asegura que hay muchos factores que explican los ochos años que ha estado sin lanzar un nuevo disco al mercado, la tierna forma en la que habla de sus niños - Kai y Lia - demuestran que Beth sí es número uno en la lista de 'madrazas'.

"Me gusta poder dedicar tiempo a mis hijos y estar en su día a día. Es verdad que en estos ocho años no he estado parada porque he hecho conciertos, teatro, he escrito un libro... Pero la energía que se necesita para sacar adelante un proyecto tan grande como un disco no la he tenido porque me he dedicado a cuidar de mis hijos", cuenta. Beth tiene claro que la familia siempre pesa más en todas sus decisiones. "Yo soy muy poco ambiciosa profesionalmente, pero sí personalmente. Mi familia es fundamental, y el trabajo y la profesión quedan en un plano secundario. No podría tener hijos para que me los críe otra persona", explica.

Con "Origen", Beth vuelve a apostar principalmente por el castellano. Un idioma en el que se siente muy cómoda, aunque tampoco renuncia en este nuevo trabajo al catalán o al inglés. "Yo tenía ganas de volver a cantar el castellano. Estoy feliz de haberlo hecho", asegura. Aunque, eso sí, pide que nos deshagamos de cualquier prejuicio al escuchar canciones en catalán, gallego o euskera. "¿Cómo se le puede hacer raro a alguien de Madrid un tema en catalán y no uno en francés o italiano?", se pregunta.

"Origen" se aleja de los sonidos pop-folk de sus últimos trabajos e introduce toques electrónicos y letras con raíces muy profundas. Una reconciliación con su parte más "cantautora" que no pudo tener, por ejemplo, en su primer álbum tras salir de la Academia de "OT". "En mi primer disco yo no pude decidir casi nada y a mí me gusta mandar y decidir. Pero entonces se hacía todo muy rápido. Creo que ahora la cosa ha cambiado porque hay compañeros de OT que sacan un disco en los que pueden ser fieles a su estilo y se respeta la personalidad del artista", explica.

Beth no duda en asegurar que volvería a entrar en la Academia. "Fue brutal y currábamos mucho. Nina era muy disciplinada. Teníamos clases de canto, interpretación, danza... Yo era feliz. Mi vida cambió a mejor. Gracias al programa he podido dedicarme a la música, hacer teatro, ganar dinero para poder viajar...", explica. No lo tiene tan claro cuando le preguntamos, sin embargo, si volvería a Eurovisión en aquel 2003. "No te digo un 'no' rotundo, pero me hubiera encantado ir con una canción mía. Pienso lo guay que hubiera sido si hubiera podido ir con una canción que me gustara. Estuvo bien, pero podría haber sido mucho mejor", explica.

Aunque es una de las actuaciones más icónicas de España en Eurovisión - y una de las más exitosas, puesto que aún no hemos superado el octavo lugar que cosechó - Beth hace años que no ha vuelto a ver esos tres minutos suyos sobre el escenario del festival. "Algún día se lo pondré a mis hijos", dice. Pese al problema con la canción, Beth se sienta contenta de haber podido disfrutar de la experiencia, aunque también se esperaba un mejor puesto. "Yo me veía más arriba en la tabla", concluye.