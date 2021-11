Alfred García: "No he presentado canción al Benidorm Fest"

A Alfred García le vuelven a seguir las luces. Tras casi dos años de silencio por un retiro voluntario, el exconcursante de "OT" regresa a los focos con un segundo disco bajo el brazo: "1994". El álbum, titulado con el año de su nacimiento, redescubre a un Alfred que mezcla pop-rock con sonidos experimentales y alternativos. "Este disco hace un repaso por mi infancia, a los lazos familiares y a la amistad. Cuando uno mira al pasado con los ojos del presente", explica el cantante en una entrevista para el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE.

El artista catalán ha trabajado muy intensamente en este nuevo proyecto. "El primer disco fue increíble y cuando se comenzó a fraguar el segundo pensé que, antes de desbordarme, lo mejor era parar hasta que pudiera estar al 100%", asegura. Sobre "1016", su álbum de debut, Alfred reconoce que tuvo poco tiempo para hacerlo, aunque se siente muy satisfecho del resultado. "El disco estaba bien. Ni le faltaba ni le sobraba nada. Solo que tuve poco tiempo para hacerlo y lo hice en un momento muy impactante e intenso. No tengo un gran recuerdo del final de la grabación de ese disco, pero funcionó muy bien. Tiene muy buenas canciones", admite.

NO (POR AHORA) A COLABORACIONES CON EXCOMPAÑEROS DE OT

En "1994", Alfres cuenta con colaboraciones estelares como las de Albert Pla, El Niño de Elche o La La Love You. "Han sido colaboraciones que han nacido de una manera muy natural", dice. ¿Y habrá trabajo conjunto con excompañeros de la Academia de Operación Triunfo? Alfred es tajante: "Yo creo que nos hemos visto tanto y hemos cantado tanto juntos, que tienen que pasar unos años para eso. Todos estamos intentando encontrar nuestro camino sin estar recurriendo constantemente a OT".

Sobre su actuación en Lisboa en aquel mayo de 2018 junto a Amaia, Alfred asegura que faltó trabajo en la puesta en escena. "A nivel promocional en España se hizo muy bien. Había que aprovechar esa historia porque era muy bonita y era verdad. Pero para el resto de Europa quizá no se hizo una buena 'venta' de lo que íbamos a cantar e interpretar. Faltó contar la historia que había detrás, que era lo mejor que tenía esa canción. Alguno se podía pensar que (Amaia y yo) éramos hermanos. Si tienes una buena oportunidad, aprovéchala y no la tires por la borda", admite.

Alfred ha tenido, en general, buenas palabras hacia el festival pese a quedar en un pobre puesto 23. Siempre ha dicho que no le importaría regresar como autor de la canción española, aunque este año no se ha presentado a la preselección abierta por TVE para elegir la candidatura de 2022. "No he presentado canción al Benidorm Fest porque no podría hacer algo ahora que estuviera a la altura. Tengo mucho trabajo. Pero me hubiese gustado", ha dicho. Por último, ha pedido tratar al festival en España "como se merece". "Tenemos una gran oportunidad. Necesitamos gente buena", ha concluido.