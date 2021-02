Ruth Lorenzo: "Siempre pensé que Brequette iba a ser la representante en Eurovisión"

Ruth Lorenzo renace con "Crisálida". La cantante murciana, que representó a España en Eurovisión 2014, promete con su nuevo disco un cambio de rumbo en su carrera. "Hacer todo el rato lo mismo no me gusta. Me encanta innovar e ir encontrando mi camino. Este disco es muy importante para mí. Y muy personal", cuenta. Su single de adelanto así lo demuestra. A la espera de reencontrarse con su público en conciertos y festivales, Ruth ha visitado "Pasaporte a Eurovisión" para recordar cómo fue su paso por Copenhague 2014 con la canción "Dancing in the rain".