Ricky Merino: "Quiero ir a Eurovisión, pero me da mucho respeto"

Ricky Merino siempre quiso ir a Eurovisión. La noche de San Juan previa a su participación en "Operación Triunfo 2017" pidió como deseo participar en el festival. El destino quiso que el cantante mallorquín acabara acudiendo a Lisboa 2018... aunque como parte del equipo de enviados especiales de TVE en el año de Amaia y Alfred.

La flema eurovisiva de Ricky Merino está tres años más calmada. Está ahí y siempre será una meta, pero el miedo a las críticas y la responsabilidad que conlleva le han apartado momentáneamente de ese sueño. El deseo ha quedado colmado, además, con una de las grandes sorpresas del otoño musical: un dueto con Conchita Wurst, ganador de Eurovisión 2014 con el tema "Rise like a Phoenix". Un extremo que confirma Conchita: "No sabía mucho de él, siendo honestos. Cuando me llegó la propuesta para hacer el dúo me metí en google, vi sus fotos y dije: 'Sí, definitivamente voy a hacer este dueto con él'", confiesa.

De esta combinación de fuerzas nace una versión cuidada y experimental del clásico "Smalltown Boy" de los británicos Bronski Beat. La canción grabada entre España y Austria, producida por Juan Sueiro, es una versión actualizada con toques pop y sonidos europeos en la que ambos artistas muestran conexión con sus voces, denotando además nuevos rangos vocales.

Como eurofan, para Ricky Merino es todo un sueño haber podido firmar esta colaboración. "Yo me acuerdo de ver cuando Tom (Conchita) ganó el concurso y me parece surrealista tener un tema juntos. Y la verdad es que no me costó convencerle nada, dijo que sí muy rápido", explica.

El artista mallorquín no oculta que le encantaría seguir los pasos de Conchita e ir a Eurovisión. "Desde pequeñito sueño con ir al festival. Pero ahora me da miedo por la responsabilidad y reconozco que me da mucho respeto el eurofán español", dice, advirtiendo del miedo que le provocaría leer ciertos comentarios en redes sociales. "Podría crearme mucha presión escuchar las voces y opiniones de todo el mundo", asegura. Pese a todo, Ricky tiene claro de que iría con una canción "movida" y una potente coreografía. "Algo que esté a la altura de ese gran escenario", señala de forma rotunda.

Conchita no duda en ver a Ricky como una baza fuerte de España en Eurovisión y le anima a presentarse, aunque también tiene muy buenas palabras para Blas Cantó y su "Universo", la propuesta del murciano para la edición cancelada de 2020.