De Pepita Martínez a Eva Mora: estos han sido todos los 'jefes' de España en Eurovisión

Es evidente, y el hecho de que entrevistemos esta semana en "Pasaporte a Eurovisión" a Eva Mora así lo certifica, que el papel del Jefe de Delegación en el Festival cada vez tiene más importancia y visibilidad. Pero esto no siempre ha sido así. Si un eurofán se hubiera quedado estancado en el tiempo hace 30 años y se despertase hoy le sorprenderían muchísimas cosas, pero sobre todo se preguntaría qué es eso del Jefe de Delegación. No porque no existiese, si no porque era un rol absolutamente desconocido para el público.

¿Cuándo surge entonces este rol? Parece que a finales de los años 70 se materializa este rol. Al menos tenemos constancia gracias al programa oficial de cada año que en el año 1979 a Jerusalén cada país participante llevaba un Jefe de Delegación. Quizás las circunstancias diferenciales de aquel primer festival en Israel motivaran que se materializase este rol para poder tener un interlocutor entre las autoridades israelíes y las televisiones participantes. De hecho ese es el principal cometido, del HoD como se abrevia en inglés: ser el punto de contacto entre la televisión participante y la UER y además liderar su delegación en las semanas de ensayos y galas.