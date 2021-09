El día que Torremolinos estuvo a punto de organizar un festival de Eurovisión

España sólo ha acogido el festival de 1969 tras el triunfo de Massiel, pero lo que muchos no saben es que otro certamen de Eurovisión estuvo a punto de celebrarse en nuestro país. La medalla de plata de Betty Missiego en Israel 1979 fue la que casi hizo que el Festival del siguiente años se viniera a España. En toda la historia del festival, tan sólo en cinco ocasiones el país anfitrión ha renunciado a organizar el certamen. Y en cuatro de ellas, Reino Unido se quedó la sede. La excepción fue 1980. Israel, que era el país ganador de 1979, decidió que no iba a organizarlo al año siguiente ya que no podían permitirse hacer dos festivales seguidos. Además, más tarde se retiraron porque la fecha de la siguiente edición coincidía con la fecha en la que se recuerda el día del Holocausto. La UER, siguiendo la tradición, propuso a Reino Unido organizar el festival. Pero la BBC, sorprendentemente, rechazó la oferta. Y fue entonces cuando saltó la noticia. En Andalucía ya se estaban moviendo diversas gestiones para hacer realidad un sueño: Festival de la canción de Eurovisión Costa del Sol 1980.

Realmente fue una propuesta que no nació de Televisión Española, sino que fue el propio Patronato de Turismo de la Costa del Sol la que la puso sobre la mesa. Eso sí, la propuesta incluía ya todo el presupuesto, unos 80 millones de pesetas de la época, y el recinto, que sería el Palacio de Congresos de Torremolinos. La Costa del Sol estaba más que dispuesta a hacer esa inversión con tal de traer Eurovisión a España.

¿Y por qué no se celebró al final el festival en Torremolinos? Israel no renunció a Eurovisión 1980 hasta el 21 de agosto. Por lo que esta propuesta de la Costa del Sol no se hizo hasta la última semana de agosto. Luego, la UER también se demoró mucho porque se lo propuso primero a Reino Unido... Llegó noviembre y los organizadores no sabían qué hacer. El tiempo se les echaba encima y parece que el plan de la Costa del Sol no cuajó porque no contaba con el tiempo necesario para organizarlo todo. Así que la organización prefirió darle el festival a Países Bajos, que habían propuesto reutilizar la infraestructura del festival de 1976.