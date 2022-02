Cristina Ramos, la otra española que puede ir a Eurovisión: "San Marino me lo ha propuesto y no lo he dudado"

Chanel puede tener una rival española en Eurovisión 2022. La cantante canaria Cristina Ramos, ganadora de "Got Talent" y exconcursante de "Tu cara me suena", es una de las diez artistas invitadas en "Una voce per San Marino", la preselección que el microestado ha creado para elegir a su representante en Turín y cuya final se celebrará el 19 de febrero. Ese mismo día, Cristina cumplirá 43 años. Y para ella no habría mejor regalo que ser la elegida para acudir al festival. "Participo en la preselección por una invitación directa del propio país. Para mí, fue una sorpresa muy grata cuando me lo ofrecieron y no me lo pensé ni un segundo. Sólo estar en esa pedazo de fiesta ya va a ser inolvidable", ha contado la propia artista en una entrevista al programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE.

Cristina Ramos no da detalles de la canción que defenderá en la final de la preselección, pero sí que se ajusta a su estilo. "Estamos ultimándola ya que me han dado carta blanca. Es muy bueno que te dejen ser tú. El tema tiene mucho que ver conmigo, con lo que suelo hacer y me han llamado por esa diversidad que puedo llegar a ofrecer encima de un escenario. Sí puedo adelantar que el tema estaba en castellano y lo estamos adaptando", ha dicho, sin especificar si el cambio de idioma será a inglés o italiano