Beth Rodergas: "Me hubiera gustado ir a Eurovisión con una canción que sintiera mía"

Para muchos, siempre será la chica con rastas que un día de mayo de 2003 representó a España con un tema que ya forma parte de nuestra cultura popular. Pero 18 años después de aquella experiencia, Beth Rodergas se ha revelado como una intérprete autónoma, detallista y, sobre todo, ajena a la apisonadora de la industria musical. Y es que para Beth, su familia es lo primero. Mucho más que su carrera. Aunque en una entrevista al programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE asegura que hay muchos factores que explican los ochos años que ha estado sin lanzar un nuevo disco al mercado, la tierna forma en la que habla de sus niños - Kai y Lia - demuestran que Beth sí es número uno en la lista de 'madrazas'.

"Me gusta poder dedicar tiempo a mis hijos y estar en su día a día. Es verdad que en estos ocho años no he estado parada porque he hecho conciertos, teatro, he escrito un libro... Pero la energía que se necesita para sacar adelante un proyecto tan grande como un disco no la he tenido porque me he dedicado a cuidar de mis hijos", cuenta. Beth tiene claro que la familia siempre pesa más en todas sus decisiones. "Yo soy muy poco ambiciosa profesionalmente, pero sí personalmente. Mi familia es fundamental, y el trabajo y la profesión quedan en un plano secundario. No podría tener hijos para que me los críe otra persona", explica.