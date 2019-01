¿Qué puede hacer tu dieta para prevenir el cáncer y otras enfermedades crónicas?

En los últimos tiempos hemos oído muchas noticias referidas a alimentos que producen cáncer. Vivimos en un mundo de sobreinformación y es muy importante formar nuestro propio criterio. Sobre todo, para huir de los mensajes engañosos. Lo que sí es cierto es que no podemos vivir para siempre, pero podemos reducir el riesgo de contraer enfermedades, y entre ellas, efectivamente, está el cáncer.



¿Qué importancia tiene nuestra dieta a la hora de evitar enfermedades como el cáncer? ¿Qué puede y qué no puede hacer tu alimentación en este sentido? Juanjo Cáceres es doctor en historia y ha publicado decenas de obras sobre alimentación humana. Entre ellas, este libro que se llama precisamente así: “Dieta y cáncer”. Juanjo Cáceres afirma que es “absolutamente terrible que la gente piense que haya terapias alternativas a los tratamientos oncológicos contra el cáncer”.



Julio Basulto es dietista-nutricionista y profesor de Nutrición Humana y Dietética. Juanjo Cáceres es doctor en Historia y diplomado en Ciencias Empresariales y Carlos González es médico pediatra. Entre los tres han dado forma a este elaborado trabajo sobre lo que puede y lo que no puede hacer tu alimentación sobre el cáncer.