Oído Cocina te trae las recetas de Juan Pozuelo

En esta nueva entrega de “Oído Cocina” Juan Pozuelo nos demuestra que para cocinar y comer bien no hace falta gastarse un dineral ni elaborar platos complicados o poco saludables. En su nuevo libro, “Recetas & viñetas”, recoge siete menús completos para cada temporada, 28 primeros platos, 28 segundos y 28 postres, que responden a una premisa básica: cocina elaborada, pero al alcance de cualquiera, con ingredientes de calidad, pero de bajo coste. El libro cuenta con las ilustraciones de Alya Markova. “Hay cosas que no se pueden explicar con una foto, pero sí se puede explicar con las ilustraciones, por lo que este libro es importante para ver los procesos”, nos ha explicado.



¿Qué importancia tiene nuestra dieta a la hora de evitar enfermedades como el cáncer? ¿Qué puede y qué no puede hacer tu alimentación en este sentido? Juanjo Cáceres es doctor en historia y ha publicado decenas de obras sobre alimentación humana. Entre ellas, este libro que se llama precisamente así: “Dieta y cáncer”. Juanjo Cáceres afirma que es “absolutamente terrible que la gente piense que haya terapias alternativas a los tratamientos oncológicos contra el cáncer”.



Además, nos adentramos en la cocina de Álvaro Garrido, chef de Mina. “Para considerarte chef, debes estar 10 años trabajando”. En ese sentido, “tenemos una filosofía muy japonesa”, dice Álvaro, allí no te consideran chef hasta que no llevas 10 temporadas trabajando el producto. Recibimos hoy al representante de una cocina que adapta técnicas y procesos de otras culturas culinarias pero siempre trabajando con productos de proximidad. Es lo que él mismo denomina cocina “glocal”, es decir, global y a la vez local. En sus platos podemos probar un pastrami de atún rojo con curry verde, que nos hace volar de Europa a Asia, o un calamar muy vasco tratado con técnicas niponas. Un viaje de ida y vuelta que siempre pasa por Bilbao.