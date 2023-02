Tomamos un cocktail con Simone Caporale, bartender internacional y reconocido como uno de los mejores

Simone Caporale es un bartender reconocido internacionalmente, que ha logrado las distinciones más altas en la industria. En 2014 fue elegido como International Bartender of the Year en Tales of the Cocktail. El Artesian, el bar del Hotel Langham que comandó junto a su colega Alex Kratena entre 2007 y 2015, fue World’s Best Bar durante cuatro años consecutivos. Desde 2015 forma parte del equipo de desarrolladores de P(our), un colectivo dedicado a generar conocimiento sobre la industria de la bebida y los bares, junto a Marc Álvarez abrió Glass by Sips recientemente en el Hotel Urban de Madrid y que su coctelería en Barcelona, unas semanas antes, fue nombrada la tercera mejor del mundo por el ranking internacional The World's 50 Best Bars 2022. Y ha pasado por Oído Cocina para hablar de bares, qué lugares tan gratos para conversar.